ProBook 400 G4 - Chiến binh bảo mật mạnh mẽ đến từ HP

Cấu hình mạnh mẽ đảm nhận mọi công việc

HP ProBook 400 G4 là một trong những mẫu laptop đầu tiên xuất hiện cùng vi xử lý Intel thế hệ thứ 7 Kaby Lake mới nhất. Vi xử lý mới không chỉ nâng cấp về xung nhịp cho hiệu năng mạnh mẽ mà còn cải thiện khả năng đồ họa với card tích hợp Intel HD Graphics 620. Nhờ đó các tác vụ xử lý video độ phân giải 4K, chơi game hay các ứng dụng đồ họa như Photoshop mượt mà hơn.

Sức mạnh của máy càng đáng nể khi đi kèm đồ họa rời NVIDIA GeForce 930MX 2GB cho các tác vụ xử lý hỉnh ảnh, chơi game 3D tầm trung mượt mà. HP ProBook 400 G4 như “hổ mọc thêm cánh” nhờ được trang bị sẵn SSD M.2 256GB cho trải nghiệm ấn tượng hơn hẳn những sản phẩm sử dụng HDD quen thuộc trên thị trường.

Bên cạnh cấu hình mạnh mẽ, HP cũng không quên hỗ trợ khả năng nâng cấp cho sản phẩm. Phần mặt dưới máy có thể dễ dàng tháo ra để nâng cấp thêm một ổ SSD hoặc HDD chuẩn SATA 2.5 để tăng khả năng lưu trữ cũng như nâng cấp RAM giúp trải nghiệm đa nhiệm tốt hơn.

Thiết kế hoàn mỹ

HP ProBook 400 G4 sở hữu thiết kế tuyệt đẹp và được tối ưu cho trọng lượng cực kỳ ấn tượng. Phiên bản 14 inch có trọng lượng chỉ từ 1,64Kg cho phép người dùng dễ dàng mang theo bất cứ nơi đâu. Mặc dù mỏng nhẹ như vậy nhưng máy vẫn đảm bảo sự chắc chắn bền bỉ khi đạt chứng nhận tiêu chuẩn quân đội MIL-STD 810G với 9 bài kiểm tra dưới nhiều môi trường khác nhau. Cùng với bàn phím chống tràn nước người dùng càng yên tâm sử dụng.

Bên cạnh đó sản phẩm cũng được trang bị đầy đủ các cổng kết nối đáp ứng mọi nhu cầu công việc. ProBook 400 series G4 được trang bị đa dạng các cổng kết nối bao gồm USB 2.0, USB 3.1, cổng VGA, HDMI, đầu đọc thẻ nhớ SD, cổng LAN, jack 3.5 mm và có cả cổng USB-C 3.1 mới nhất.

Bảo mật tuyệt đối

HP ProBook 400 G4 được trang bị hàng lọat các công nghệ bảo mật cao cấp. Trong đó nổi bật nhất là con chip TPM giúp bảo vệ máy ngay từ cấp độ phần cứng.

Phần mềm HP Drive Encryption giúp người dùng mã hóa dữ liệu trong ổ cứng, có thể tùy chọn mã hóa từng file riêng biệt để bảo vệ những tài liệu quan trọng. Để tránh việc rò rỉ mật khẩu cũng như tốn thời gian mỗi lần đăng nhập HP cũng trang bị cho ProBook 400 G4 công nghệ bảo mật vân tay với độ an toàn cao.

Thông tin giải mã cũng như sinh trắc học vân tay được lưu vào chip TPM chứ không lưu trên hệ điều hành nên độ bảo mật cực kỳ cao và an toàn. Nếu không may bị mất máy thì dữ liệu trong ổ cứng vẫn được bảo vệ an toàn, không ai có thể xâm nhập. Đây là điều mà người dùng doanh nghiệp cực kỳ quan tâm.

Bên cạnh đó sản phẩm còn được trang bị công nghệ HP BIOSphere giúp máy luôn ổn định. Khi BIOS máy bị tấn công thì dữ liệu từ BIOS phụ sẽ tự đồng bộ để khôi phục lại BIOS chính. Nhờ vậy máy sẽ tránh được những lỗi phần cứng gây ra.

HP cũng cung cấp giải pháp bảo mật cho doanh nghiệp với phần mềm HP Touchpoint Manager giúp bộ phận CNTT của công ty dễ dàng quản lý các thiết bị. Giải pháp này cũng giúp các nhân viên IT xóa các dữ liệu từ xa khi các thông tin trong máy có nguy cơ rò rỉ.

Với cấu hình mạnh mẽ, thiết kế bền bỉ đạt chuẩn quân đội cùng hàng loạt công nghệ bảo mật cao cấp. HP ProBook 400 G4 xứng đáng là một chiến binh tuyệt vời cùng đồng hành để đối đầu với mọi thử thách. Sản phẩm có có giá bán lẻ đề nghị bắt đầu từ 12,89 triệu đồng đến 21,39 triệu đồng tùy phiên bản.