Samsung nói gì về việc cảm biến mống mắt trên Galaxy S8 có thể bị qua mặt

Theo BGR, trong tuyên bố mới nhất, Samsung cho biết công ty đang trong quá trình xem xét báo cáo đến từ nhóm bảo mật Đức Chaos Computer Club (CCC) để tìm hiểu rõ hơn về nguyên nhân. Công ty khẳng định rằng công nghệ máy quét mống mắt trong Galaxy S8 đã được phát triển thông qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt nhằm mang đến độ chính xác cao và ngăn những hành vi gian lận.

“Khi phát hiện lỗ hổng bảo mật hoặc xuất hiện một phương pháp có thể qua mặt những nỗ lực mà Samsung gây dựng làm ảnh hưởng đến sự an toàn của khách hàng, chúng tôi sẽ đưa ra phản ứng nhanh nhất nhằm giải quyết vấn đề”, vị phát ngôn này nói thêm.

Mặc dù thông tin trên cho thấy Samsung đang tiến hành điều tra vấn đề nhưng rõ ràng công ty nên tiến hành thực hiện màn thử nghiệm như những gì mà CCC đã làm trong quá trình phát triển Galaxy S8. Có vẻ như công ty đã quá tập trung vào việc đảm bảo sự an toàn pin sau sự cố Galaxy Note 7 năm ngoái nên đã không thực hiện các bài kiểm tra sâu hơn với máy quét mống mắt.

Trước đó, một video đăng tải từ nhóm CCC cho thấy máy quét mống mắt có trên Galaxy S8 đã bị đánh lừa dễ dàng bởi hình ảnh đôi mắt (chủ nhân) được chụp bằng máy ảnh kĩ thuật số, sau đó in trên máy in laser và đặt kính áp tròng lên phần mắt của bản in. Vấn đề càng nghiêm trọng hơn khi máy quét mống mắt được đánh giá là phương pháp bảo mật sinh trắc học an toàn nhất hiện nay và có thể áp dụng cho các hoạt động thanh toán di động.

Theo Thanh Niên.