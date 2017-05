Thiết kế cuối của iPhone 8 so dáng với Galaxy S8 “vô cực”

Apple có thể đã chọn xong thiết kế cho iPhone 8 sau nhiều bản thử nghiệm. Sản phẩm có thiết kế không viền màn hình, chỉ chừa một ô nhỏ phía trên cho camera trước và các cảm biến. Máy không còn phím Home vật lí và hiện chưa rõ vị trí đặt Touch ID của Apple.

Nhà thiết kế Benjamin Geskin đã dựng iPhone 8 từ những tin đồn mới nhất để người xem dễ hình dung sản phẩm so với những smartphone đình đám hiện nay. Ở ảnh trên, iPhone 8 ngắn nhất do không có tỉ lệ màn hình 18,5:9 như bộ đôi Galaxy S8 và S8 Plus. Màn hình điện thoại Apple tràn sát cạnh dưới trong khi phía trên cũng chỉ có một phần nhỏ diện tích màu đen. Tuy nhiên, màn hình cong của Galaxy S8 trông hiện đại hơn so với iPhone.

iPhone 8 có số đo 143,59 x 70,94 x 7,57 mm. Trong khi đó, iPhone 7 là 138,3 x 67,1 x 7,1 mm còn iPhone 7 Plus là 158,2 x 77,9 x 7,3 mm. Có nghĩa, điện thoại thế hệ mới của Apple sẽ to hơn một chút so với iPhone 7 và nhỏ hơn 7 Plus.

iPhone 8 dự kiến trình làng trong tháng 9 tới với ba phiên bản khác nhau. Thiết bị kỉ niệm 10 năm iPhone có mặt trên thị trường hứa hẹn được trang bị nhiều tính năng mới như khả năng tương tác thực ảo, camera 3D...

Theo Số Hoá.