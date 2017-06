Pin Lithium-ion phát hỏa ngay trên máy bay

Không lâu sau khi Apple đổ lỗi cho pin AAA từ bên thứ ba là nguyên nhân khiến mẫu tai nghe Beats phát nổ trong lúc đang bay, ngành hàng không lại ghi nhận thêm một ca cháy xuất phát từ pin. Theo đó, chuyến bay hôm thứ Ba 30/5 của JetBlue từ New York đến San Francisco đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp vì pin AA (Lithium-ion) đã phát hỏa ngay trong lúc đang bay.

Vụ cháy diễn ra khá nhanh chóng và chỉ được phát hiện khi túi xách của nữ hành khách 18 tuổi Kailey Honniball bốc khói và thủng 2 lỗ lớn. Theo CNN, các tiếp viên hàng không trên chuyến bay đã nhanh trí di chuyển túi xách của Kailey Honniball vào phòng vệ sinh gần nhất trước khi máy bay hạ cánh. Theo CNN, máy bay khi đó chở 158 hành khách và gần 17 tấn nhiên liệu, nhưng may mắn là vụ cháy pin được ghi nhận không gây ra bất kì thương tích nào cho chính chủ nhân cũng như những hành khách trên chuyến bay.

Cũng theo CNN, viên pin phát hỏa trên chuyến bay ngày thứ Ba là dạng pin AA thông thường vốn hoàn toàn khác biệt với pin dùng cho laptop hay smartphone. Theo các điều tra viên, viên pin trước khi mang lên máy bay không hề có dấu hiệu cho thấy cháy âm ỉ. Túi xách của vị nữ hành khách kém may mắn khi đó cũng có chứa laptop bên trong nhưng pin của laptop vẫn bình thường.

Còn nhớ ngành hàng không hồi năm ngoái cũng đã phải đưa một thiết bị công nghệ vào danh sách cấm bay vì nguy cơ cháy nổ do pin. Gần đây nhất, một vị nữ hành khách cũng bị phỏng ở vùng mặt và cổ tay do tai nghe phát hỏa trong lúc đang bay. Các chuyên gia của Ủy ban an toàn giao thông Australia – ATSB sau khi điều tra nguyên nhân vụ cháy đã cho rằng có thể chính phần pin tích hợp bên trong tai nghe có thể gây cháy nổ. Tuy nhiên, Apple gần đây đã khẳng định pin AAA bên trong tai nghe phát hỏa thuộc về một bên thứ 3 và từ chối bồi thường.

Theo PCWorld VN.