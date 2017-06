Palo Alto Networks trình làng nền tảng bảo mật thế hệ mới

Ngày 6/8/2017 vừa qua, hãng bảo mật Palo Alto Networks đã công bố những cải tiến mới trên Nền tảng bảo mật thế hệ mới (Next-Generation Security Platform) của hãng giúp nâng cao năng lực cho phép các khách hàng là tổ chức có thể sử dụng an toàn các ứng dụng, bao gồm các lựa chọn, nội dung và người dùng SaaS ở mọi nơi; ngăn chặn thành công các cuộc tấn công mạng; đơn giản hóa hoạt động bảo mật và ứng dụng an toàn đám mây.

Nền tảng bảo mật thế hệ mới của Palo Alto Networks được thiết kế tích hợp chuyên sâu ngay từ ban đầu một cách tự nhiên giải quyết được mọi thách thức này thông qua việc cung cấp bối cảnh đa dạng từ nhiều điểm khác nhau xuyên suốt các môi trường CNTT để cung cấp các mức độ quan trắc hiển thị, quản lí và kiểm soát bảo mật thống nhất cho dù dữ liệu đang ở đâu - từ hệ thống mạng cho đến trung tâm dữ liệu hay đám mây riêng, trong đám mây công cộng hay trong phạm vi các ứng dụng SaaS.

Được xây dựng dựa trên các năng lực sẵn có trong nền tảng này và các cải tiến mới được đưa vào hệ điều hành nền tảng Palo Alto Networks, PAN-OS 8.0, dịch vụ an ninh Aperture SaaS, và các mô hình tường lửa ảo VM-Series mới, giải quyết các nhu cầu bảo mật bằng cách mở rộng các phương thức bảo mật từ mạng vật lí sang đám mây, đơn giản hóa hơn nữa các hoạt động và hạ tầng an ninh, và cuối cùng giúp các tổ chức xây dựng năng lực an ninh thông tin hiệu quả và nhất quán.

Palo Alto Networks đã tích hợp hơn 70 tính năng đám mây và SaaS mới trong nền tảng bảo mật thế hệ mới này.

Theo PCWorld VN.