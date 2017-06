340 triệu đồng cho chiếc giày cổ do Apple sản xuất

Theo đó, Heritage Auction House sẽ mở phiên bán đấu giá giày Computer Sneakers vào ngày 11/6 tới đây với mức giá khởi điểm là 15.000 USD, tức trên 340 triệu đồng.

Điều này khiến nhiều người thắc mắc liệu đây có phải là giày do Apple sản xuất hay không khi mà hầu hết mọi người đều cho rằng Apple không phải là một công ty thời trong. Tuy nhiên, trong thực tế Apple thực sự đã tham gia ngành công nghiệp may mặc vào những năm 80 và 90 của thế kỉ trước, vì vậy đây thực sự là một trong những đôi giày cổ do chính Apple tạo ra.

Chiếc giày bán đấu giá là loại giày thể thao màu trắng có gắn biểu tượng quả táo với bảy sắc cầu vồng biểu tượng trước đây. Theo giải thích của công ty đấu giá, những chiếc giày này được Apple sản xuất dành riêng cho nhân viên của họ vào đầu những năm 1980.

Được biết, giày Computer Sneakers không phải là hàng trang phục duy nhất do Apple tạo ra. Trong những năm 1980, Apple đã sản xuất áo nỉm, quần áo trẻ em, phụ kiện…

Theo Người Đưa Tin.