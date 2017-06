OnePlus 5: Chiếc iPhone 7 Plus chạy Android

Nếu yêu thích thiết kế của iPhone 7 nhưng lại muốn dùng Android, bạn có thể cân nhắc OnePlus 5. Nó trông gần giống hệt iPhone 7 Plus nếu nhìn bên ngoài nhưng bên trong lại chạy phiên bản Android đã được chỉnh sửa.

OnePlus là công ty Trung Quốc cung cấp các điện thoại Android cao cấp nhưng giá bán hợp lí hơn nhiều flagship từ Apple, Samsung. Thiết bị mới nhất của hãng tiếp nối truyền thống này nhưng điểm ấn tượng nhất vẫn chính là ngoại hình “một chín, một mười” với iPhone.

Đây là iPhone 7 Plus đen lì, bạn có thể nhận thấy các dải ăng-ten và đường nét ở phía trên, phía dưới hai máy đều tương tự nhau.

Nét tương đồng trở nên rõ rệt khi đặt hai máy song song: ngoài dải ăng-ten, cụm camera kép, lỗ microphone, flash đều như nhau. Vị trí logo và các nút bấm vật lí cũng vậy.

Nhìn mặt trước, OnePlus 5 (bên phải) không khác gì anh em sinh đôi của iPhone 7 Plus. Có vài khác biệt nhưng không nhiều, chẳng hạn nút home khác nhau nhưng camera trước, loa gần giống hệt, giao diện camera cũng vậy. OnePlus thậm chí còn có chế độ chụp ảnh chân dung để tận dụng lợi thế của camera kép như iPhone 7 Plus

iPhone 7 Plus và OnePlus 5 đều là hai smartphone đẹp, mạnh mẽ. Con chip và camera tuy khác nhau nhưng mang lại trải nghiệm khá tương xứng. Dù vậy, chúng vẫn khác nhau ở những điểm quan trọng, như iPhone 7 Plus chống nước, OnePlus 5 thì không. iPhone 7 Plus không có jack tai nghe, OnePlus 5 lại có.

Android và iOS cũng là hai hệ sinh thái rất khác biệt. Với iPhone, bạn luôn được cập nhật trực tiếp từ Apple, còn OnePlus phải chờ lâu hơn. Song, nên nhớ rằng OnePlus có giá rẻ hơn iPhone nhiều: model cơ bản của OnePlus 5 và iPhone 7 chênh nhau 165 USD.

Theo ICTnews.