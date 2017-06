Chụp ảnh kiểu trái đất thu nhỏ với Gear 360

Samsung Gear 360 phiên bản 2017 có nhiều cải tiến về thiết kế so với bản trước đó. Chiếc máy đã có tay cầm, hoạt động độc lập và bổ sung chức năng quay video trực tiếp lên Facebook hay YouTube.

Với hai camera cho góc chụp 360 độ, ảnh chụp từ máy dễ dàng cho những hiệu ứng lạ, tuỳ vào tuỳ chỉnh góc nhìn. Một trong những tính năng thú vị của camera này chính là cho ra ảnh chụp trong đó quang cảnh nhìn như một hành tinh thu nhỏ.

Do ảnh chụp quang cảnh 360 độ, do đó người xem có thể chọn góc thẳng đứng từ trên xuống, khi đó do hiệu ứng cong của ảnh, cảnh vật phía dưới sẽ được quây lại thành một hình cầu, nhìn rất thú vị.

Gear 360 2017 có thể chụp ảnh độc lập nhưng phải kết nối với smartphone để xem ảnh, chỉnh sửa ảnh. Khi kết nối với smartphone qua ứng dụng Gear 360, người dùng có thể duyệt ảnh sau đó lưu ảnh chụp vào smartphone. Khi mở chế độ xem ảnh, người dùng chọn xem chế độ Round View và dùng ngón tay điều chỉnh để cho ra góc chụp ưng ý.

Sau khi đã chọn được góc theo ý thích, chụp ảnh màn hình điện thoại để có được bức ảnh thành phẩm. Để có nhiều tuỳ chọn hơn, có thể cài đặt ứng dụng Tiny Planet. Ứng dụng này sẽ duyệt các ảnh 360 độ và cho ra ảnh dạng hành tinh thu nhỏ chất lượng cao.

Ảnh tạo từ ứng dụng Tiny Planet với ảnh chụp của Gear 360

Ngoài kiểu chụp ảnh “trái đất này là của riêng mình" như trên, Gear 360 hoạt động như một camera ghi lại toàn bộ khung cảnh chung quanh nó. Khi kết hợp với kính Gear VR và smartphone của Samsung, người dùng có thể xem nội dung 360 độ của camera đã quay. Điều này tạo thành một hệ sinh thái các thiết bị Samsung cho trải nghiệm rất tốt. Ngoài ra, sau khi quay nội dung 360 độ, người dùng có thể tải nội dung lên Facebook hay YouTube để có những đoạn phim quay toàn cảnh, hầu như không bỏ sót ai hay cảnh vật nào.

Trên chiếc Gear 360 phiên bản mới, Samsung cho phép người dùng quay video trực tiếplên các mạng xã hội như Facebook và YouTube. Người xem không cần kính VR mà chỉ cần xoay điện thoại để thấy các khung cảnh chung quay của video đưa lên.

Gear 360 có tay cầm và phím chụp/quay hoạt động độc lập trên thân máy. Nó được đi kèm một dây đeo tay và một vòng cao su nhỏ để có thể dựng đứng vững vàng trên nhiều bề mặt. Phía dưới tay cầm có ren để gắn tripod.

Gear 360 có hai ống kính fish-eye, khẩu độ f/2.2, cho ra ảnh 360 độ có độ phân giải 15MP; máy có tuỳ chọn quay phim 4K. Ngoài smartphone Samsung, thiết bị này tương thích với iPhone và máy tính Windows, Mac. Máy có thể chụp/quay bằng một trong hai camera, hoặc dùng đồng thời cả hai camera nhằm cho ra nội dung 360 độ. Đèn xanh sáng bên nào thì camera phía đó đang hoạt động, sáng cả hai thì hai camera sử dụng đồng thời.

Máy có các phím điều khiển rất dễ sử dụng trên thân. Chẳng hạn phím nguồn cũng là phím back, hay phím menu để kích hoạt Bluetooth hay điều khiển chế độ chụp/quay, chỉnh giờ,...

Một màn hìnhnhỏ hiển thị các nội dung cơ bản đặt phía trước máy. Gần đó là nút chụp/quay có thể hoạt động độc lập, ghi nội dung vào thẻ nhớ. Nhưng sau đó người dùng phải kết nối với smartphone mới có thể hiển thị và chỉnh sửa nội dung. Gear 360 2017 đang bán với giá 4.790.000 đồng.

Theo ICTnews.