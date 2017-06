Ảnh iPhone 8 rò rỉ với thiết kế gọn

Có thể thấy mặt trước của thiết bị có kích cỡ nhỏ hơn so với các hình ảnh được cho là của iPhone 8 trước đây. Bên cạnh đó, các góc máy bo tròn tạo cảm giác gọn gàng. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là không có sự xuất hiện của lỗ camera trước.

Mặt sau của thiết bị dường như được làm từ kính, nịnh mắt hơn rất nhiều so với các hình ảnh từng bị rò rỉ trước đây. Phần camera kép phía sau được đặt nhô ra, có kích thước lớn hơn và độ dày tương đương so với iPhone 7 Plus.

Cuối cùng, cạnh trái thiết bị vẫn là nơi xuất hiện của cụm phím tăng giảm âm lượng và thanh chuyển nhanh chế độ im lặng, trong khi cạnh phải không có mặt trong cả 2 bức hình.

Ngoài ra, cảm biến vân tay cũng không xuất hiện, nhiều khả năng tính năng này cũng sẽ không được tích hợp vào bên trong màn hình. Theo nhiều nguồn tin, Apple vẫn còn đang loay hoay chưa biết sẽ áp dụng loại công nghệ cảm biến vân tay nào lên iPhone 8.

Cụm camera kép được đặt thẳng đứng thay vì nằm ngang như trước.

Hồi tháng 5 vừa qua, một số hình ảnh iPhone 8 trên một tài khoản Weibo từng xuất hiện và gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, theo Phone Arena, đây chỉ là những hình ảnh giả mạo. Bên cạnh đó, Bloomberg còn cho biết thêm, Apple vẫn chưa quyết định dùng thiết kế nào cho iPhone 8, đồng thời có thể trễ hẹn ngày ra mắt lẫn ngày sản phẩm lên kệ vì khó khăn trong việc tích hợp phím home dưới mặt kính.

Theo dự kiến, iPhone 8 sẽ được giới thiệu vào tháng 9 năm nay. Trong 3 tháng tới, không loại trừ khả năng Táo khuyết vẫn sẽ tiếp tục thực hiện nhiều điều chỉnh về phần cứng trên sản phẩm rất được mong chờ này.

Theo Zing.