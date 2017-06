Fujifilm Việt Nam ra mắt máy chụp ảnh instax SQUARE SQ10 và mini 9

Phiên bản SQ10 được giới thiệu với chủ đề The New Shape of Creativity – Hình dạng sáng tạo mới. Máy ảnh chụp lấy ngay hybrid instax SQ10 với tấm phim định dạng hình vuông mới (SQUARE Film) là chiếc máy ảnh lai đầu tiên trong dòng máy instax được trang bị bộ cảm biến hình ảnh kĩ thuật số và công nghệ xử lí hình ảnh kĩ thuật số, cho phép người sử dụng cải thiện chất lượng ảnh và chỉnh sửa/xử lí ảnh trước khi in.

Chúng tôi rất vinh dự giới thiệu SQ10 “The New Shape of Creativity- Hình dạng sáng tạo mới”sẽ là một sản phẩm nổi bật trong dòng sản phẩm Fujifilm Instax. Định dạng phim vuông sẽ mang đến cho người chụp ảnh nhiều ý tưởng sáng tạo,nghệ thuật hơn trong việc chụp ảnh. Máy ảnh này phù hợp với giới trẻ bởi tính năng động và sự độc đáo trong thiết kế. Đặc biệt kết hợp với trào lưu chụp ảnh theo định dạng vuông từ phong trào nhiếp ảnh thông qua mạng xã hội. Hệ thống xử lí mới của SQ10 sẽ giúp người dùng đạt chất lượng ảnh cao hơn và cho phép người dùng thêm vào những gốc sáng tạo và nghệ thuật một cách dẽ dàng và trực quan thôngqua giao diện thiết kế đặc biệt của máy ảnh SQ10.

Cũng trong buổi ra mắt sản phẩm ngày hôm nay, chúng tôi đồng thời giới thiệu chiếc máy ảnh instax mini 9 mới. Tiếp nối sự thành công và nổi tiếng trên toàn thế giới của instax mini 8, máy ảnh chụp lấy ngay instax mini 9 mới vẫn giữ nguyện một thiết kế đặc trưng và độc đáo, đồng thời tích hợp thêm các tính năng mới hữu ích và dễ sử dụng. Mini 9 được trang bị thêm gương selfie cho hình ảnh mượt mà tự nhiên và kèm với một ống kính cận cảnh theo máy.

Một vài tính năng ở mini 8 vẫn giữ nguyên - chẳng hạn như độ phơi sáng tự động, các cài đặt khẩu độ và bù trừ sáng, khả năng lấy nét nhanh cho phép người dùng chụp ảnh đẹp hơn, hoàn hảo cho việc chụp chân dung cho làn da mịn màng.

Trong dòng sản phẩm máy chụp ảnh lấy ngay thì instax mini 8 luôn tạo ra bước đột phá, sáng tạo,rất phù hợp vơi giới trẻ. Đồng thời tiếp thêm sự khéo léo cho các nhiếp ảnh gia trongnhiều công việc mang tính sáng tạo. Đó là lí do tại sao instax mini 9 chính là sự phản ánh của phiên bản Instax mini 8 nhưng được nâng cấp cho hiệu năng tốt hơn.

Người sử dụng máy ảnh instax mini như là một máy ảnh nhỏ gọn, tiện ích, phong cách cho các bữa tiệc, lễ hội, sự kiện và là một vật không thể thiếu ở mọi lúc mọi nơi. Chúng tôi giúp cho khách hàng của mình chụp và lưu giữ lại những bức ảnh vui nhộn, ảnh kỉ niệm, chụp và có ảnh ngay tức thì. Instax mini 9 hiện có 5 màu sắc hợp thời trang gồm Hồng, Xanh lá, Xanh cô-ban, Trắng khói và Xanh biển thiết để phù hợp với sở thích của giới trẻ.