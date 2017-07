4 mẫu smartphone đời cũ giá tốt

HTC 10 Evo

Như thông lệ trước đó, HTC 10 Evo xuất hiện ở phân khúc chính hãng với mức giá hấp dẫn so với tính năng máy sau một thời gian dài chinh chiến trên các kệ hàng bên tận trời Tây.

Chiếc máy này trông giống như một phiên bản phóng to của đàn anh HTC 10 với lớp vỏ kim loại kết hợp những đường cắt kim cương sang trọng. HTC 10 Evo được trang bị màn hình Super LCD3 5,5 inch độ phân giải 1.440 x 2.560 pixel kết hợp kính Gorilla Glass 5 và cảm biến vân tay ở phía trước.

Máy sử dụng chip Qualcomm Snapdragon 810 tám nhân 2.0 GHz, RAM 3 GB và bộ nhớ trong 32 GB kèm khe thẻ nhớ microSD.

HTC đã trang bị cho 10 Evo bộ đôi camera 16MP và 8MP kèm theo các thông số hỗ trợ máy ảnh chính như: f/2.0, chống rung quang học OIS, đèn flash LED kép, lấy nét tự động theo pha, quay phim 4K.

Máy có thiết kế đạt chuẩn chống bụi nước IP57 và được tích hợp cổng USB Type C nhưng đã bị lược bỏ giắc tai nghe 3,5mm truyền thống. HTC Evo 10 chạy phiên bản Android 7.0 Nougat và đi kèm viên pin Li-Ion 3.200mAh có hỗ trợ công nghệ sạc nhanh chuẩn Quick Charge 2.0.

Giá tham khảo: 5.990.000 đồng.

LG G5 SE

LG G5 SE sở hữu ngoại hình kim loại cao cấp tương tự đàn anh G5 kèm theo điểm cộng về thiết kế dạng mô-đun, hệ thống camera kép và chỉ bị rút gọn về thông số chip xử lí cùng RAM.

Máy được trang bị màn hình IPS Quantum Display 5,3 inch 1.440 x 2.560 pixel, kết hợp kính cường lực Gorilla Glass 4 kèm tính năng Always On Display và hỗ trợ cảm biến vân tay ở mặt sau.

Cấu hình của G5 SE được rút gọn so với G5 khi dùng chip Qualcomm Snapdragon 652 (so với Snapdragon 820) tám nhân 1,8 GHz, RAM 3 GB (so với 4 GB trên G5) và bộ nhớ trong 32 GB kèm khe thẻ nhớ.

Máy được trang bị bộ đôi camera kép phía sau tương tự G5 gồm 16MP (f/1.8) và 8MP (f/2.4) hỗ trợ lấy nét tự động bằng laser, chống rung quang học, đèn flash LED và quay phim 4K. Tính năng tự chụp của G5 SE được đảm bảo bởi camera trước 8MP (f/2.0).

Máy chạy hệ điều hành Android 7.0 Nougat kết hợp giao diện tùy biến Optimus UX. Máy được trang bị cổng USB Type C và viên pin Li-Ion 2.800mAh hỗ trợ sạc nhanh chuẩn Quick Charge 3.0.

Giá tham khảo: 6.999.000 đồng.

Sony Xperia M5

Xperia M5 kế thừa thiết kế mảnh mai, nam tính đạt chuẩn chống bụi, nước IP68 từ M4 Aqua nhưng có vẻ ngoài sắc sảo hơn đàn anh với khung viền kim loại cứng cáp.

Máy tiếp tục sử dụng màn hình IPS LCD 5 inch với độ phân giải nâng lên mức Full HD, giúp mật độ điểm ảnh cao hơn gấp rưỡi so với tiền nhiệm, giúp tăng cường độ sắc nét, kèm công nghệ Mobile Bravia Engine 2.0, chế độ Super Vivid và được bảo vệ bởi mặt kính chống xước.

Xperia M5 được trang bị chip Helio X10 tám nhân 2.0 GHz, RAM 3 GB và bộ nhớ trong 16 GB kết hợp khe cắm thẻ nhớ. Camera chính 21,3MP của máy có khẩu độ f/2.2, hỗ trợ lấy nét tự động theo pha kèm đèn flash LED và hỗ trợ quay phim 4K. Khả năng tự chụp của máy cũng được nâng cấp bởi camera trước 13MP với f/2.0 và hỗ trợ lấy nét tự động.

Xperia M5 chạy Android 5 Lollipop, có thể nâng cấp lên Android 6.0 Marshmallow, và đi kèm viên pin 2.600mAh.

Giá tham khảo: 5.990.000 đồng.

Samsung Galaxy A5 2016

Trong khi Galaxy A5 2017 đang khuấy động phân khúc tầm trung với loạt tính năng kết thừa từ flagship, thì ở tầm giá thấp hơn, Galaxy A5 phiên bản 2016 vẫn đang là lựa chọn hấp dẫn với nhiều tính năng đắt giá.

Máy có thiết kế dựa trên cấu trúc đan xen kinh - kim loại - kính sang trọng phối hợp những được bo tròn, vát nghiêng hợp lí để tăng sự thoải mái khi cầm trên tay.

Galaxy A5 2016 được trang bị màn hình Super AMOLED 5,2 inch Full HD 1.080 x 1.920 pixel kết hợp kính cường lực Gorilla Glass 4 ở hai mặt trước sau, và có phần viền màn hình cong 2.5D tạo kết nối liền mạch với cạnh bên.

Máy hoạt động với chip Exynos tám nhân 1,6 GHz, RAM 2 GB và bộ nhớ 16 GB đi kèm khe thẻ nhớ.

Hệ thống camera trên Galaxy A5 2016 bao gồm máy ảnh chính 13MP có khẩu độ f/1.9, hỗ trợ chống rung quang học OIS, lấy nét tự động, đèn flash LED trợ sáng và máy ảnh phụ 5MP (f/1.9).

Máy chạy Android 5.1 Lollipop, có thể được cập nhật lên Android 7.0 Nougat. Galaxy A5 2016 được cấp năng lượng bởi viên pin Li-Ion 2.900mAh, hỗ trợ sạc nhanh.

Giá tham khảo: 6.790.000 đồng.

Theo ICTnews.