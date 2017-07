Bán Galaxy Note Fan Edition xách tay, có nơi cam kết bảo hành nếu... nổ pin

Từ ngày 7/7, những chiếc smartphone Samsung Galaxy Note Fan Edition (Galaxy Note 7 tân trang) lần lượt được một số cửa hàng kinh doanh điện thoại trong nước đưa về bán theo đường xách tay với số lượng rất hạn chế, sau khoảng 5 ngày sản phẩm này được bán ra tại Hàn Quốc.

Tại một số điểm bán tại Hà Nội, Hà Tĩnh, TP.HCM, mức giá tham khảo được đưa ra từ 15 – 16 triệu đồng tùy nơi.

Ngay sau khi các điểm bán lẻ lần lượt công bố giá bán, do kì vọng smartphone Samsung Galaxy Note Fan Edition về Việt Nam sẽ có giá chỉ ở khoảng 10 -11 triệu đồng, nhiều người dùng “ngã ngửa” vỡ mộng.

Tại nhiều diễn đàn, fanpage, nhiều người dùng đều “than trời” khi sản phẩm này có mức giá quá cao so với dự kiến.

Những ý kiến "than trời" như thế này xuất hiện nhiều trên mạng.

Về phía các cửa hàng bán lẻ, nhiều nơi cho biết cũng bị động trong việc nhận định giá bán. Tại thời điểm cách đây hơn 1 tháng, nhiều nơi đưa ra giá dự kiến chỉ khoảng 10 triệu đồng, tuy nhiên với giá bán thực tế chênh lên tới gần 5 triệu đồng, các cửa hàng này cũng chỉ biết đưa ra lời xin lỗi do giá bán tại Hàn Quốc cao, đồng thời sẵn sàng trả lại tiền cọc nếu khách không có nhu cầu mua.

“Ban đầu giá của Samsung Galaxy Note Fan Edition tại Hàn Quốc dự kiến chỉ 380 USD (tương đương 8,6 triệu đồng) nên Galaxy Note 7 tân trang được chào giá tại Việt Nam chỉ ở mức từ 10-11 triệu đồng, nhưng thực tế lại lên tới 611 USD (khoảng 13,8 triệu đồng)”, đại diện một cửa hàng tại Hà Nội cho hay.

Tuy nhiên,Mtheo một số cửa hàng, trong khoảng 1 tuần tới, khi nguồn hàng về nhiều hơn giá sẽ giảm, tương tự như các mẫu cao cấp khác khi mới về thị trường.

Như tại hệ thống XT Mobile, thông tin tại đây cho hay khoảng 1 tuần tới đây giá sẽ giảm xuống còn 13,99 triệu đồng.

Đáng chú ý, với chiếc Galaxy Note Fan Edition, có cửa hàng bán ra còn cung cấp gói bảo hiểm nổ pin trị giá hàng chục triệu đồng để khách hàng yên tâm hơn mua máy.

Tuy phần nhiều đều cho rằng Note 7 tân trang giá cao khó bán, có ý kiến vẫn lạc quan cho rằng Galaxy Note Fan Edition là sản phẩm hướng đến đối tượng fan trung thành của dòng Galaxy Note, do đó có thể nhiều người vẫn sẵn sàng “rút ví”.

Như ICTnews đã đưa, Samsung Việt Nam đã khẳng định chiếc Galaxy Note 7 tân trang sẽ không được bán tại Việt Nam. Trong đợt bán ra tháng 7, chỉ có khoảng 400.000 máy được Samsung tung ra thị trường.

Do đó, để đưa được những chiếc Samsung Galaxy Note 7 tân trang về bán tại Việt Nam, giới kinh doanh hàng xách tay phải mua lại các lô hàng Galaxy Note Fan Edition tại Hàn Quốc từ hình thức đấu thầu số lượng lớn và nhập về.

Về thông số kĩ thuật, khác biệt lớn nhất giữa Galaxy Note Fan Edition và Galaxy Note 7 đó là dung lượng pin. Viên pin mới trên Galaxy Note Fan Edition có dung lượng 3.200mAh, giảm 8,5% so với viên pin 3.500mAh dùng trong Note 7 bản gốc. Thiết bị cũng phải trải qua bài kiểm tra an toàn 8 điểm để bảo đảm viên pin dùng trong máy an toàn.

Ngoài ra, Galaxy Note Fan Edition cũng tương tự Galaxy Note 7 khi sử dụng màn hình Super AMOLED 5.7 inch độ phân giải 1440 x 2560 pixel, chip Snapdragon 821 gồm CPU lõi tứ và GPU Adreno 530, RAM 4 GB, bộ nhớ trong 64 GB, cảm biến vân tay, tính năng quét mống mắt, chống nước chuẩn IP68, bút S Pen…

Theo ICTnews.