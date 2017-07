Tính năng mới của Google Pixel lấy cảm hứng từ Samsung Galaxy S8?

Theo các dòng code do nhà phát triển XDA tìm được, Google Pixel có thể là chiếc smartphone tiếp theo có tính năng tương tự như Always On Display của Samsung Galay S8. Trong các dòng code được công bố vào hôm thứ 6 vừa rồi, từ khóa “doze” được phát hiện, được là cho “thuật ngữ nội bộ” của Google khi muốn nói tới tính năng nhấc-để-xem của thiết bị di động khi có thông báo. Và nó bao gồm một lệnh kiểu bật-tắt để giữ chế độ “luôn sáng” cho màn hình của Pixel.

Nếu Google Pixel làm được điều này, đây sẽ là một thành tích không nhỏ bởi Samsung đã mất tới 3 năm mới tối ưu được lượng pin cho các thành phần hiển thị và các cảm ứng, và thậm chí mất thời gian lâu hơn mới phát triển được một thuật toán để nâng cao tốc độ của tính năng này (Smart Power Saving).

Điểm trội hơn của Pixel là ở tính năng cảm nhận thông minh ở cả hai tình huống: khi bạn để di động trong túi, nó sẽ tự động vô hiệu hóa Always On Display của thông báo, còn khi bạn để di động ở ngoài, nó sẽ tận dụng các cảm ứng gia tốc để tinh chỉnh độ sáng sao cho tiết kiệm pin nhất.

Google Pixel đời đầu

Theo ICTnews.