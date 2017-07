Các doanh nghiệp tìm kiếm giải pháp bảo vệ khỏi ransomware

Vào tháng 5 vừa qua, 200.000 hệ thống đã bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công của WannaCry tại 150 quốc gia, làm trì trệ hoạt động của nhiều doanh nghiệp và làm họ phải tốn rất nhiều chi phí để giải quyết cũng như vận hành lại. Nhận thức về mức độ nghiêm trọng của ransomware đang gia tăng, và để chống lại bối cảnh này, ngày càng có nhiều doanh nghiệp đang tìm cách tối đa hóa sự bảo vệ của họ với các nguồn lực tối thiểu. Xu hướng này đã được đưa ra từ thực tế là 100.000 doanh nghiệp đã tải về Kaspersky Anti-Ransomware Tool trong 12 tháng qua.

Ngày 6/7, Kaspersky Lab giới thiệu một phiên bản mới của Kaspersky Anti-Ransomware Tool for Business, đã được phát triển dựa trên 20 năm kinh nghiệm của công ty trong cuộc chiến chống lại tội phạm mạng, để tiếp tục cung cấp công nghệ chống ransomware tốt nhất cho các doanh nghiệp hoàn toàn miễn phí. Trong khi "Khảo sát Rủi ro An toàn Thông tin Toàn cầu năm 2017" của Kaspersky Lab và B2B International đã tiết lộ rằng tổng thiệt hại tài chính của một cuộc tấn công ransomware đối với một công ty có thể đạt trung bình 713.224 USD, thì công cụ được cập nhật này sẽ giúp các doanh nghiệp không “muốn khóc” về các mối đe dọa từ ransomware.

Kaspersky Anti-Ransomware Tool for Business tương thích với các sản phẩm bảo mật của bên thứ ba, dễ cài đặt và không đòi hỏi người dùng doanh nghiệp phải có kiến thức sâu về kĩ thuật để cấu hình và quản lí. Công cụ này giúp các công ty hiện không sử dụng các giải pháp của Kaspersky Lab có thể thử các công nghệ chống ransomware tiên tiến mà không tốn chi phí tài chính. Công cụ này bao gồm thành phần System Watcher của Kaspersky Lab, phát hiện các hoạt động ransomware đáng ngờ, tạo ra một bản sao lưu tạm thời các tệp tin bị tấn công, và cuộn lại các thay đổi độc hại, để hệ thống không bị ảnh hưởng. Kaspersky Anti-Ransomware Tool for Business còn tận dụng được Kaspersky Security Network, cho phép phân phối tình báo an ninh của Kaspersky Lab chỉ trong vài giây, trong khi loại trừ các sai tích cực và duy trì mức độ bảo vệ cao.

Các tổ chức đang tìm kiếm để xây dựng hệ thống bảo vệ được cung cấp từ Kaspersky Anti-Ransomware Tool có thể khám phá các giải pháp bảo mật toàn diện của Kaspersky Lab dành cho doanh nghiệp ở mọi quy mô.