Genesys nhận giải thưởng nhà cung cấp nền tảng tương tác khách hàng của năm

Ngày 10/7, Genesys nhà cung cấp hàng đầu toàn cầu về các giải pháp trải nghiệm khách hàng đa kênh và tổng đài chăm sóc khách hàng (contact center), đã công bố công ty được trao giải thưởng Nhà cung cấp Nền tảng Tương tác Khách hàng của năm (Customer Contact Platform Vendor of the Year) tại buổi lễ trao giải ICT Awards 2017 khu vực Châu Á Thái Bình Dương do Frost and Sullivan tổ chức.

“Giải thưởng này chứng minh cam kết của chúng tôi đối với hoạt động sáng tạo trên phạm vi toàn cầu cũng như sức mạnh của chúng tôi tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương,” Ông Keith Budge, Phó chủ tịch cấp cao kiêm Tổng Giám đốc công ty Genesys khu vực Châu Á Thái Bình Dương và Nhật Bản, phát biểu. “Các giải pháp liền mạch của chúng tôi loại bỏ các kênh rời rạc và rào cản truyền thông nhân tạo, biến Genesys trở thành nền tảng duy nhất có thể cung cấp khả năng quản lý hành trình khách hàng toàn diện một cách nhất quán. Thông qua các nhân viên và đội ngũ đối tác của mình, chúng tôi sẽ tiếp tục mang tới những trải nghiệm khách hàng đa kênh cùng với các giải pháp tổng đài chăm sóc khách hàng tốt nhất trên thị trường.”

“Cho dù triển khai tại chỗ hay trong môi trường điện toán đám mây, Genesys luôn đáp ứng nhu cầu về giải pháp đảm bảo trải nghiệm của khách hàng của các tổ chức ở mọi quy mô,” ông Krishna Baidya, trưởng bộ phận nghiên cứu giải pháp tương tác với khách hàng, mảng Chuyển đổi số (Digital Transformation) của Frost & Sullivan, phát biểu. “Tăng trưởng thị phần của Genesys lên 14,5% thể hiện thế mạnh trong các giải pháp, sức sáng tạo và mạng lưới đối tác của công ty, giúp Genesys trở thành đơn vị xứng đáng giành giải thưởng Nhà cung cấp Nền tảng Tương tác Khách hàng của năm. Chúng tôi xin chúc mừng Genesys nhân dịp công ty được trao giải thưởng quan trọng này.”

Giải thưởng ICT Awards của Frost & Sullivan vinh danh những công ty trong nhiều khu vực và thị trường toàn cầu đã đạt được những thành tích nổi bật và hiệu quả vượt trội trong các lĩnh vực như năng lực lãnh đạo, sáng tạo công nghệ, dịch vụ khách hàng và phát triển sản phẩm chiến lược.