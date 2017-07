iPhone 8 có thể ra mắt ngày 6/9

Apple iPhone 8, iPhone 7s và 7s Plus sẽ sớm ra mắt. Ít nhất dựa theo truyền thống của Táo khuyết, hãng thường ra mắt sản phẩm vào đầu tháng 9, tức là chưa đầy 2 tháng nữa.

Mới đây, Phonearena cho đăng thông tin khẳng định bộ 3 smartphone mới từ Apple sẽ trình làng vào ngày 6/9 (thứ 4). 2 năm gần nhất, Apple chọn thứ 4, ngày 7/9 và 9/9 để ra mắt iPhone mới. Trước đó năm 2014, hãng ra mắt iPhone 6 và 6 Plus vào ngày thứ 3 (9/9).

Trái với những dự đoán trước đây cho rằng iPhone 8 sẽ lên kệ muộn hơn so với iPhone 7s và 7s Plus do tình trạng thiếu hàng, Phonearena tin cả 3 model sẽ lên kệ vào khoảng 15 đến 22/9. Các năm trước, hãng cũng có xu hướng bán máy ra sau khoảng 9-16 ngày kể từ khi ra mắt.

Năm nay, iPhone 8 sẽ là model đáng chờ đợi nhất của Apple với những cải tiến như thiết kế màn hình tràn viền OLED, camera 3D nhận diện khuôn mặt hay tính năng sạc không dây. Trong khi đó, iPhone 7s và 7s Plus có thể chỉ nâng cấp cấu hình so với thế hệ trước trong khi thiết kế không thay đổi.

Giá bán dự kiến các phiên bản iPhone sau khi iPhone 8 ra mắt.

Trang này dự đoán iPhone 8 sẽ có giá 1.100 USD cho bản 64 GB và 1.200 USD cho bản 256 GB. Trong khi đó, iPhone 7s và 7s Plus giữ nguyên giá bán so với thế hệ cũ, ở mức 650 USD và 770 USD nhưng nâng cấp dung lượng lên gấp đôi.

Đồng thời gián bán của iPhone 7 và 7 Plus khi đó giảm 100 USD. Model rẻ nhất trong hệ sinh thái của iPhone vẫn sẽ là iPhone SE với giá bán 400 USD cho bản 32 GB và 500 USD cho bản 128 GB.

Theo Zing.