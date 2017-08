Apple đã bán được 1,2 tỉ chiếc iPhone trong 10 năm

Năm ngoái vào thời điểm này, Apple đã công bố là hãng này đã bán được 1 tỉ thiết bị thông minh này kể từ năm 2007. Điều đó có nghĩa là trong 1 năm qua, 200 triệu model iPhone đã có người sử dụng.

CEO Cook đã cho biết số iPhone bán ra hiện tại rất ấn tượng, đặc biệt đặc biệt là ở phân khúc cấp cao. Số lượng iPhone 7 Plus của Apple đã vượt qua số iPhone 6 Plus được bán ra trong năm trước, là smartphone hàng đầu của Apple trong năm 2015. Số iPhone bán ra tăng có thể là do việc cài đặt máy ảnh kép xuất hiện cùng với iPhone 7 Plus.

“Các kết quả kinh doanh là ấn tượng, đặc biệt nhu cầu cao ở dòng iPhone mới. iPhone 7 là iPhone phổ biến nhất của chúng tôi và số iPhone 7 Plus bán ra đã tăng đáng kể so với 6s Plus. Cặp iPhone 7 và 7 Plus đã tăng mạnh với 2 con số trong năm qua”, CEO Tim Cook cho hay.

Cùng với việc mong đợi lễ kỉ niệm sinh nhật iPhone 10 tuổi, các fan hâm mộ smartphone đang rất mong đợi việc công bố ra mặt iPhone 8. Để kỉ niệm 1 thập kỉ iPhone, model mới có khả năng có màn hình OLED, không có nút bấm. Apple cũng sẽ sử dụng một máy quét 3D đặc biệt, cho phép nhận dạng khuôn mặt để mở điện thoại và xác thực nhân dạng. Công nghệ này dự kiến thay thế quét vân tay Touch ID, mà Apple đã kì vọng đặt dưới màn hình chạm nhưng chưa thể thực hiện.

Theo ICTPress.