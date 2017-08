Trải nghiệm máy in di động đa năng Canon Selphy CP1300 tích hợp Wi-Fi

Ngày 26/7, Canon công bố ra mắt máy in Selphy CP1300, sản phẩm mới nhất của dòng máy in ảnh không dây Selphy của hãng. Máy SSelphy CP1300 được thiết kế nhằm mang đến sự tiện lợi và khả năng in ảnh chất lượng cao trực tiếp cho những buổi tiệc trang trọng và thân mật hoặc ngay cả khi đang di chuyển.

"Trong thời đại công nghệ, khi những bức ảnh được lưu trữ dưới ở dạng kĩ thuật số, thì giá trị của việc in ấn chính là lưu trữ kí ức thông qua những hình ảnh được in ra. Với nhiều tính năng cải tiến trên Selphy CP1300, chúng tôi hi vọng sẽ khuyến khích sự tương tác giữa những người dùng nhiều hơn nhằm tạo ra những kí ức đẹp và lưu trữ những niềm vui ấy thông qua các bức ảnh được in một cách thuận tiện nhất ở mọi lúc mọi nơi. Selphy CP1300 mang đến những trải nghiệm thú vị và loại bỏ những phiền phức cho người dùng bằng những tính năng ưu việt của nó", Naohiko Hayashi, Giám Đốc Cấp Cao và Tổng Giám Đốc Bán Hàng và Marketing khu vực của ngành hàng ICP Canon Singapore cho biết.

Với chế độ Wi-Fi Shuffle Print mới, người dùng có thể sáng tạo thêm cho những kí ức trong những sự kiện hoặc dịp đặc biệt thông qua 1 bức ảnh duy nhất. Máy được cải tiến giao diện, từ dạng văn bản chuyển thành các biểu tượng giúp người dùng dễ dàng định vị và điều chỉnh thông qua các chức năng và cài đặt. Công việc tìm kiếm hình ảnh cũng trở nên dễ dàng hơn với chức năng xem theo ngày và nhiều cách tua hình nhanh, giúp người dùng giảm bớt thời gian cuộn “miệt mài” để tìm tấm ảnh ưng ý.

Máy in di động của Canon được trang bị Wi-Fi và nhiều tùy chọn kết nối khác, giúp việc in ảnh tức thời trở nên dễ dàng hơn. Khi sử dụng Wi-Fi, người dùng có thể in trực tiếp từ các thiết bị thông minh, các máy ảnh và máy tính tích hợp Wi-Fi. Được trang bị nút bấm dành riêng cho Wi-Fi, sản phẩm có thể nhanh chóng kết nối với các thiết bị thông minh mà không cần phải đi quá sâu vào bảng tùy chọn để thiết lập kết nối.

Người dùng có thể dễ dàng in ấn từ các thiết bị thông minh khi sử dụng Canon Selphy CP1300 thông qua ứng dụng Canon PRINT/Inkjet Selphy.

Thiết bị dự kiến sẽ lên kệ vào tháng 9 với giá 2.800.000 VNĐ.