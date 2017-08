Smartphone tháng 7: tầm trung nhộn nhịp, tầm cao yên ắng

Sôi động smartphone tầm trung

Trong khi phân khúc cao cấp tiếp tục im lặng để chờ đón những bom tấn của nửa cuối năm 2017 dự kiến ra mắt vào những tháng tiếp theo, thì phân khúc smartphone trung cấp chứng kiến sự đổ bộ nhộn nhịp của hàng loạt smartphone đến từ Samsung, Lenovo, Huawei, Meizu...

Sau khi chọn được J7 Pro làm sự thay thế xứng đáng cho J7 Prime, Samsung tiếp tục làm mới phân khúc smartphone giá dưới 5 triệu đồng khi chính thức giới thiệu Galaxy J3 Pro (4.490.000 đồng). Bên cạnh cấu hình gần như “sinh đôi” với J5 Prime cùng tầm giá, Galaxy J3 Pro được điều chỉnh về thiết kế mang nhiều sự phá cách và cập nhật kịp thời phiên bản Android 7.0 Nougat.

Trong khi đó, úng như dự kiến, Sony đã trình làng chiếc Xperia L1 (4.490.000 đồng) vào những ngày đầu tháng 7 với màn hình 5,5 inch, máy ảnh 13MP hỗ trợ ISO 3.200, Clear Zoom 3x và Android Nougat. Sự xuất hiện của chiếc phablet Android mới giúp Sony tiến sâu xuống phân khúc trung cấp sau khi XA1, XA1 Ultra trụ vững ở tầm giá cao hơn.

Sau một thời gian về dưới “mái nhà” Lenovo, thương hiệu Motorola hăng hái chào sân thị trường Việt tháng 7 với Moto Z2 Play cao cấp và gần đây là loạt điện thoại tầm trung E4, C, C 4G, C Plus.

Moto Z2 Play (10.990.000 đồng) ghi điểm với người dùng qua vẻ ngoài mảnh mai 5,99mm cùng khả năng nâng cấp tính năng thông qua kết nối dạng mô-đun với loạt phụ kiện Moto Mod.

Riêng loạt smartphone Motorola tầm trung như E4 Plus, C, C 4G, C Plus, với giá bán dao động từ 1,89 triệu đồng đến 4,49 triệu đồng, lại tập trung vào những tiện ích thực tế như pin dung lượng cao 4.000mAh hay hỗ trợ kết nối 4G giá thấp.

Meizu cũng là một trong những thương hiệu hăng hái tiếp lửa cho phân khúc trung cấp với loạt điện thoại M5 gồm bộ ba M5, M5s, M5 Note.

Meizu M5 Note.

Meizu M5 (3.090.000 đồng) là phiên bản tiêu chuẩn với những tính năng đáng lưu tâm như cảm biến vân tay, pin 3.070mAh, camera 13MP hỗ trợ lấy nét theo pha.

Phiên bản M5s (4.190.000 đồng) cứng cáp hơn với vỏ kim loại nguyên khối và bộ nhớ RAM được tăng cường.

Cuối cùng, phiên bản M5 Note (4.690.000 đồng) cao cấp nhất trong bộ ba với màn hình 5,5 inch Full HD, pin 4.000mAh kèm khả năng sạc nhanh.

Nhà sản xuất Huawei góp mặt với loạt smartphone mới dòng Y-series 2017 được hãng trình làng vào đầu tháng 7 qua.

Sản phẩm chủ lực Y7 Prime (4.990.000 đồng) được đầu tư đúng mực với những tính năng sáng giá trong phân khúc: cảm biến vân tay một chạm, RAM và bộ nhớ lớn, máy ảnh hỗ trợ lấy nét nhanh, pin 4.000mAh.

Huawei Y5 2017 (2.990.000 đồng) lựa chọn điểm nhấn là khả năng tự chụp với camera trước có đèn flash trợ sáng cùng bộ phím thông minh Easy Key cho phép tùy biến mở nhanh ứng dụng.

Y3 2017 (2.190.000 đồng) có màn hình 5 inch gọn gàng kèm trải nghiệm âm thanh sống động với loa ngoài lớn.

Vào trung tuần tháng 7, Huawei cũng chính thức giới thiệu bộ đôi máy tính bảng MediaPad M3 2017 và MediaPad T3-8 có dung lượng pin lớn, dùng Android 7.0, hỗ trợ đàm thoại như smartphone, chế độ bảo vệ mắt.

MediaPad M3 2017 (6.990.000 đồng) nhỉnh hơn khi được tích hợp cảm biến vân tay, màn hình 8 inch Full HD cùng tính năng đa nhiệm chia đôi màn hình, RAM 3 GB, ROM 32 GB, chip Snapdragon 435 tám nhân.

Trong khi MediaPad T3-8 (4.290.000 đồng) “bình dân” hơn với màn hình 8 inch HD, RAM 2 GB, ROM 16 GB.

Thêm màu mới để kích cầu

Trong khi một số hãng chăm chỉ ra mắt sản phẩm tầm trung mới, thì một số khác lại quyết định bổ sung phiên bản màu cho các smartphone đã lên kệ trước đó như một phương thức kích cầu.

Tiêu biểu cho xu hướng này là những đại diện đến từ HTC, Samsung, Oppo.

HTC U11 (16.990.000 đồng), vốn được đánh giá cao về khả năng chụp ảnh với camera chính 12MP, f/1.7, chống rung OIS, flash kép kèm thiết kế bóng bẩy khả năng chống bụi nước IP67, nay có thêm phiên bản màu đỏ Solar Red.

Riêng phablet màn hình 6,2 inch Galaxy S8+ được bổ sung thêm phiên bản màu tím khói Orchid Gray và vẫn duy trì những đặc điểm quen thuộc như màn hình vô cực tỉ lệ 18,5:9, máy ảnh 12MP với f/1.7, chống bụi nước IP68.

Oppo không kém cạnh khi tung ra mẫu điện thoại tầm trung Oppo F3 camera selfie kép màu đỏ.

Oppo F3 đỏ.

Tất cả các phiên bản màu mới nói trên đều có mục đích làm mới lại sản phẩm, còn lại giá bán và cấu hình của thiết bị vẫn như cũ.

Smartphone cao cấp: Yên ắng và chờ đợi

Thị trường xách tay tháng 7 khá trầm lắng khi chỉ xuất hiện sản phẩm mới hiếm hoi Galaxy Note FE.

Phiên bản Note 7 dành cho người hâm mộ đã không về Việt Nam với mức giá hấp dẫn tầm 10 triệu như mong đợi và đang đang dao động tầm 15 đến 16 triệu đồng.

Lí do của việc Note FE không có giá bán như kì vọng do giá niêm yết tại Hàn Quốc vốn khá cao và sức mua chưa đủ lạc quan để các “thương gia” mạnh dạn nhập hàng với số lượng lớn để có giá tốt.

So với Note 7 trước đây, chiếc FE mới này có viên dung lượng nhỏ hơn, hệ điều hành Android Nougat mới tích hợp Bixby và vỏ hộp mới có biểu tượng trái tim và chữ Note FE khắc đằng sau máy.

Bên cạnh đó, smartphone cao cấp chính hãng tháng qua ngoài Xiaomi với chiếc Mi 6 (10.990.000 đồng) thì không còn hãng nào khác tham gia. Việc này do tâm lí chờ đợi các sản phẩm sắp ra tháng 9, tháng 10, và tháng 6-7 cũng là các tháng thuộc chu kì giảm doanh thu trong năm.

Xiaomi Mi 6.

Rõ ràng, thị trường smartphone vẫn đang cần những cú hích để hâm nóng, tăng sức mua nhằm xua tan cái lạnh từ những cơn mưa.

Hiện tại thì điều người dùng quan tâm vẫn đang xoay quanh smartphone thương hiệu Việt mới và những “bom tấn” của Samsung, Apple… cho nửa cuối năm. Sự xuất hiện loạt thông tin liên quan đến Bphone 2 và Asanzo Z5, dự kiến ra mắt trong tháng 8, giúp thị trường smartphone thêm sôi động bên cạnh những thương hiệu Việt phổ biến như Mobiistar, Masstel.

Gần đây nhất, VNPT cũng ra mắt Vivas Lotus S3 (3.990.000 đồng) như một nỗ lực tiếp theo nhằm chắp cánh cho giấc mơ điện thoại Việt bay cao.

Và với tâm lí chờ đợi “bom tấn” Galaxy Note 8 và iPhone thế hệ mới dự kiến sẽ xuất hiện trong tháng 9 nên thị trường tháng 8 được dự đoán sẽ tiếp tục trầm lắng.

Theo ICTnews.