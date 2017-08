Mạng xã hội là kênh lan truyền tin tức giả mạo lớn nhất

Theo báo cáo mới nhất của công ty bảo mật Trend Micro, chỉ mất khoảng 55.000 USD (tương đương 76.400 đô la Singapore) để lôi kéo người dùng mạng xã hội mất niềm tin và có cái nhìn tiêu cực về các bài báo hay thông tin trên mạng, và 200.000 USD để kích động các cuộc biểu tình và phản kháng trên đường phố.

Báo cáo The Fake News Machine: How Propagandists Abuse the Internet and Manipulate the Public của hãng bảo mật Nhật Bản nêu các việc lập kế hoạch, chiến lược và hành động của chiêu trò chia sẻ tin tức giả mạo tràn lan trên mạng.Trong báo cáo của mình, Trend Micro xác định ba yếu tố thiết yếu cho việc tạo ra tin giả: các công cụ và dịch vụ mà đối tượng sử dụng, việc quyết định truyền bá thông điệp ở kênh nào, sử dụng các phương tiện truyền thông mới nhất của Internet ra sao.

“Tất nhiên, đối với các công cụ và dịch vụ hiện nay, mạng xã hội được xem là nền tảng truyền bá tuyên truyền mạnh mẽ nhất. Mạng xã hội là một trong những yếu tố tiềm năng nhất trong lan truyền tin giả. Bởi lẽ ngày nay người dùng dành nhiều thời gian hơn cho mạng xã hội thay vì lướt các trang web để có được các thông tin mới nhất”, địa diện nhóm báo cáo nói.

Các đối tượng đứng sau tin tức giả mạo thường nhằm kiếm tiền qua các chương trình quảng cáo, bôi nhọ đối thủ kinh doanh hoặc mục đích chính trị. Bằng cách này, các bên sẽ nói xấu đối thủ, hay các doanh nghiệp sẽ bán được nhiều hàng và làm lợi hơn với hoạt động kinh doanh của mình.

“Các chiến dịch lan truyền tin tức giả mạo không phải lúc nào cũng được thực hiện độc lập, nhiều khi nó là kế hoạch lớn có hệ thống và tổ chức hẳn hoi, có thể nói là vô cùng bài bản”, đại diện rend Micro nói.

Theo ICTnews.