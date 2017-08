Đăng ảnh con cái trên mạng, làm thế nào cho đúng?

Khi Allison thông báo có thai cho gia đình, cô gửi bức ảnh siêu âm cùng lời cảnh báo đanh thép: “Nếu thấy một bức ảnh của con trên mạng, họ sẽ không bao giờ được gặp nó ngoài đời”. Lo lắng của Allison không thừa. Từng là cựu công tố viên hình sự, cô thường xuyên phải giải quyết các hành vi phạm tội tình dục và nhìn thấy không ít hình ảnh tưởng như vô hại của trẻ em được dùng với mục đích đen tối. Cô lo rằng những kẻ tội phạm đang theo dõi mình trực tuyến.

Với bất kì ai đang làm trong lĩnh vực diễn xuất, chính trị và báo chí, chia sẻ ảnh gia đình là việc mạo hiểm. Hãy hỏi nhà báo David French, người bị những kẻ cánh hữu nhắm làm mục tiêu, có ảnh con gái 7 tuổi bị photoshop nằm trong bồn xăng.

Nếu lo lắng cho sự an toàn cũng như riêng tư của con cái và gia đình, bạn nên làm theo các cách dưới đây khi chia sẻ ảnh cho mọi người:

Cách cực đoan nhất

Cách cực đoan nhất và cũng là an toàn nhất chính là rửa hoặc in ảnh bằng máy in cá nhân, sử dụng mạng bảo mật và gửi cho ông bà, người thân. Nếu muốn, bạn có thể đưa chúng đến gặp mặt trực tiếp thay vì gửi ảnh.

Biện pháp an toàn thứ hai là dùng các ứng dụng nhắn tin mã hóa đầu cuối như Signal, WhatsApp hay iMessage. Chúng sẽ gửi ảnh trực tiếp cho một người hay nhóm người từ điện thoại của bạn. Để gia cố thêm một lớp bảo mật, dùng tính năng nhắn tin tự hủy để xóa ảnh sau khi xem hoặc sau một thời gian định sẵn. Nếu cẩn trọng, bạn sẽ thích Signal bởi chúng ngăn việc người khác lưu ảnh được chia sẻ trong thư viện của họ.

Những nhược điểm của biện pháp này bao gồm mọi người đều phải cài ứng dụng trên thiết bị do mạng mã hóa chỉ hoạt động khi cả hai bên cùng sử dụng một công cụ như nhau. Điều đó không phù hợp với người cao tuổi, không hiểu biết về công nghệ.

Cẩn tắc vô áy náy

Nếu bạn chỉ là một người bình thường, không phải mục tiêu cao cấp, bạn có thể dùng tới các ứng dụng ảnh từ những công ty uy tín để chia sẻ ảnh. Chúng cũng hoạt động như một bản sao dự phòng trong trường hợp điện thoại có vấn đề.

Apple Photos và Google Photos đều cung cấp các biện pháp chia sẻ ảnh an toàn, bao gồm các album được chia sẻ. Họ không quét ảnh nhằm mục đích quảng cáo. Dù có tính năng nhận diện gương mặt, chúng chỉ sử dụng cho thư viện riêng của bạn chứ không phải cơ sở dữ liệu lớn hơn. Điểm khác biệt là Apple nhận diện gương mặt và vật thể trên thiết bị chứ không phải máy chủ như Google.

Cách an toàn nhất để dùng các dịch vụ này là chia sẻ với mọi người trên cùng một ứng dụng hoặc trong trường hợp của Apple Photos là qua iMessage. Các ứng dụng sẽ tạo ra liên kết độc nhất để gửi cho mọi người. Google cho biết kĩ thuật encode liên kết khiến cho các URL này không thể đoán được. Họ cũng không chỉ mục (index) để ảnh không hiển thị khi tìm kiếm.

Miễn là con bạn không trở thành “ảnh chế”

Các trang mạng xã hội như Facebook là cách thuận tiện nhất để chia sẻ ảnh với mạng lưới lớn hơn. Song chính tầm với, khả năng thu thập dữ liệu và các cài đặt bảo mật gây bối rối lại khiến phụ huynh bất an. Facebook cũng sở hữu cơ sở dữ liệu nhận diện gương mặt khổng lồ dù họ khẳng định không bán dữ liệu cho các nhà quảng cáo bên ngoài.

Ngay cả khi ảnh của bạn đặt ở chế độ riêng tư, chúng vẫn được liên kết đến một tài khoản có thể lần ra bạn. Điều này giúp những kẻ thích lôi người khác ra làm trò đùa có một xuất phát điểm thuận lợi. Chúng có thể cố hack tài khoản hay giành quyền xem ảnh bằng cách tạo ra một trang giả mạo và kết bạn với bạn.

Nếu không quá lo lắng rằng sẽ gặp phải những kẻ này, bạn vẫn nên cẩn trọng. Bạn nên lập các nhóm riêng để chia sẻ ảnh con cái. Xóa bất kì ai khỏi danh sách bạn bè nếu bạn thấy không thoải mái. Kiểm tra tùy chọn chia sẻ của tất cả ảnh quá khứ lẫn hiện tại, đặc biệt là ảnh mặc định đặt ở chế độ công khai. Chuyển Instagram về chế độ riêng tư và không đăng ảnh con lên Twitter.

Bật xác thực hai bước mỗi khi có thể, dù là mạng xã hội hay ứng dụng ảnh. Và hãy bảo đảm bạn nhắc nhở người trong gia đình không phát tán ảnh con cái lung tung. Cho đến nay, chưa ai dám phá vỡ quy tắc của Allison. Một người anh chị em họ thậm chí còn cẩn thận làm mờ gương mặt đứa bé trong bức ảnh chụp đại gia đình được chia sẻ trên mạng.

Allison đưa ra lời khuyên: “Bạn không thể bảo vệ con mình khỏi mọi tội ác, song chỉ cần không đăng ảnh cũng là một cách dễ dàng để bảo vệ chúng”.

Theo ICTnews.