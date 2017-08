Bosch giới thiệu sản phẩm mới tại Secutech Việt Nam 2017

Bộ phận Hệ thống An ninh Bosch – nhà cung cấp các giải pháp và sản phẩm an ninh, an toàn và truyền thông – sẽ tham dự sự kiện Secutech Việt Nam 2017 lần thứ 10 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Hội trường A1, Gian A065 từ ngày 16 – 18/8/2017.

Bosch đồng hành cùng Công ty Cổ phần Tập đoàn AIC (AIC Group) – Đối tác được Chứng nhận của Bộ phận Hệ thống An ninh Bosch (Bosch Security Certified Partner – BSCP) tại Secutech Việt Nam 2017. Danh mục sản phẩm của Bosch về Hệ thống video giám sát, Hệ thống báo cháy, Hệ thống âm thanh thông báo và sơ tán, Hệ thống thiết bị hội nghị và âm thanh biểu diễn chuyên nghiệp, cùng với các giải pháp tích hợp và sản phẩm mới sẽ được giới thiệu tại sự kiện chuyên ngành hàng đầu này.

Bosch cũng giới thiệu các chức năng mở rộng dựa trên Tính năng Phân tích Video giám sát Thông minh (Intelligent Video Analytics – IVA) như đọc biển số xe, nhận diện khuôn mặt, đếm người và phát hiện đối tượng lai vãng. Với khả năng xử lí hình ảnh ở thiết bị đầu cuối, IVA tự động phát hiện các sự kiện an ninh quan trọng trong từng khung hình và lập tức cảnh báo nhà quản lí.

Sự kiện Secutech Việt Nam 2017 đánh dấu sự ra mắt của các dòng camera và đầu ghi hình mới, bao gồm camera FLEXIDOME IP 4000i, IP 5000i, và IP 6000 sở hữu Tính năng Phân tích Video giám sát Cơ bản (Essential Video Analytics – EVA), camera AUTODOME IP 7000 cùng thiết bị lưu trữ DIVAR Hybrid và Network, cho phép các nhà điều hành an ninh quản lí hiệu quả mạng lưới camera giám sát 24/7.

Trong 3 ngày sự kiện, tại Hội trường A1 – Gian A065, Bosch dành tặng 5 microphone Electro-Voice PL24S Dynamic Vocal cho khách tham dự trong phần Rút thăm may mắn sau các phiên minh họa sản phẩm và giải pháp.