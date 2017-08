Cách tắt tính năng Quick Access trong Google Drive

Nhiều người có thể thích tính năng này, nhưng cũng có người cho rằng nó sẽ khiến họ cảm thấy không thích thú khi bị chiếm dụng không gian màn hình quý giá. Tuy nhiên, bạn có thể tắt nó trên giao diện web của Google Drive cũng như trong ứng dụng Google Drive dành cho iPhone và Android. Dưới đây là hướng dẫn bạn làm điều đó.

Trên giao diện web

- Truy cập đến trang web drive.google.com để truy cập vào Google Drive và bấm vào biểu tượng thiết lập ở góc trên cùng bên phải cửa sổ.

Nhấp vào biểu tượng bánh răng để truy cập vào phần thiết lập của Google Chrome

- Nhấp vào Settings.

- Tìm tính năng Quick Access và bỏ chọn hộp thoại bên cạnh Make relevant files handy when you need them.

Đánh dấu kiểm vào hộp thoại mũi tên đỏ chỉ đến

- Nhấn Done ở đầu cửa sổ bật lên và sau đó làm mới lại trang web là xong.

Trên ứng dụng iPhone

- Nếu là người dùng iPhone, bạn hãy mở ứng dụng Google Drive và nhấn vào nút trình đơn ở góc trên cùng bên trái màn hình.

Các bước truy cập vào phần thiết lập Quick Access trên Google Drive cho iPhone

- Chọn Settings ở cuối.

- Chạm vào Quick Access.

- Nhấn vào nút chuyển đổi bên cạnh phần Enable Quick Access sang trạng thái Off để tiến hành vô hiệu hóa nó đi.

Trên ứng dụng Android

- Đối với người dùng Android, bạn hãy mở ứng dụng Google Drive và nhấn vào nút trình đơn ở góc trên cùng bên trái.

Các bước truy cập vào phần thiết lập Quick Access trên Google Drive cho Android

- Cuộn xuống và chọn Settings.

- Nhấn vào nút chuyển đổi bên cạnh phần Enable Quick Access sang trạng thái Off để tiến hành vô hiệu hóa nó đi.

Theo Thanh Niên.