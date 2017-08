LG V30 đi kèm tính năng Graphy giúp nâng cao kĩ năng chụp ảnh

Theo Theverge, với Graphy, người dùng có thể tham khảo phong cách cũng như thông số tùy chỉnh (cân bằng trắng, tốc độ màn trập, khẩu độ và ISO) của những bức ảnh đã được chụp bởi các chuyên gia, sau đó áp dụng thông số này vào ảnh chụp bởi V30.

Báo cáo ban đầu cho biết, giao diện ứng dụng camera sẽ được bố trí khoa học và tiện lợi hơn khi sắp xếp các chế độ chụp và cài đặt theo từng nhóm. Ngoài việc tạo ảnh GIF thông qua trình đơn trong thư viện ảnh, người dùng cũng có thể chọn nhiều ảnh hoặc video có sẵn để chỉnh sửa thông qua tính năng chỉnh sửa nhanh.

Ngoài Graphy, LG cũng dự kiến mang đến V30 một số tính năng thú vị khác, bao gồm tùy chọn mở khóa bằng một cụm từ hoặc thông qua nhận dạng khuôn mặt mà không cần nhấn nút nguồn hoặc bật màn hình.

Loại bỏ màn hình phụ, V30 sẽ đi kèm thanh công cụ nổi Floating Bar

Một tính năng truyền thống trong dòng V sẽ bị mất tích trên V30 chính là máy sẽ không có màn hình phụ ở trên màn hình chính. Thay vào đó, V30 trang bị màn hình OLED 6 inch với khung viền siêu nhỏ giống như G6 mà LG ra mắt hồi đầu năm. Thanh công cụ nổi mới được gọi là Floating Bar với thiết kế bán trong suốt, cho phép người dùng truy cập nhanh vào các chức năng thường sử dụng và có thể ẩn đi hoàn toàn khỏi màn hình FullVision khi không cần thiết.

Cuối cùng, nhằm tối ưu hóa hiệu quả năng lượng của màn hình OLED, LG sẽ trang bị cho V30 tính năng Always On để hiển thị thời gian, ngày, thông báo, Quick Tools, Music Player hoặc hình ảnh do người dùng chọn.

Theo Thanh Niên.