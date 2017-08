Những điều thú vị nào sẽ đến với iPhone 8?

Ngoài iPhone 7S và 7S Plus còn có sự xuất hiện của iPhone 8 cao cấp

Tên gọi nào cho iPhone đặc biệt?

Apple có thể sẽ phát hành ba thành viên iPhone mới trong năm nay, bao gồm iPhone 7S, 7S Plus và phiên bản cao cấp chào mừng iPhone lên 10 tuổi. Nhiều nguồn tin gọi đó là iPhone 8, trong khi một số gọi là iPhone X (vì kỉ niệm 10 tuổi), iPhone Edition (vì vật liệu cao cấp), iPhone Pro hoặc chỉ đơn giản là iPhone. Để tiện lợi, bài viết sẽ sử dụng tên gọi iPhone 8 trong suốt nội dung còn lại.

Cấu hình phần cứng iPhone mới

Không quá bất ngờ khi iPhone 7S và 7S Plus là các phiên bản làm mới của iPhone 7 và 7 Plus, với chip xử lí Apple A11 Fusion mới. Theo TechnoBuffalo, iPhone 7S sẽ có mặt sau bằng kính để hỗ trợ sạc không dây, trong khi 7S Plus sẽ có camera kép như bản tiền nhiệm.

Theo nhà phát triển Steve Troughton-Smith, phiên bản iPhone 8 có thể trang bị màn hình OLED viền siêu mỏng như Essential Phone cho độ phân giải 2.436 x 1.125 pixel. Nó có thể có kích thước tương tự iPhone 7 mặc dù màn hình lớn như phiên bản Plus, và mặt sau được làm bằng kính.

Nhiều tin đồn cho rằng điện thoại này có hỗ trợ công nghệ quét vân tay hoặc nhận dạng khuôn mặt, tuy nhiên một hình ảnh từ chủ nhân tài khoản @evleaks trên Twitter Evan Blass cho thấy mặt trước iPhone 8 không có nút Home vật lí và cũng không có cảm biến dấu vân tay nhúng bên trong màn hình.

iPhone 8 sẽ đi kèm camera kép có thiết kế dọc khác với cách bố trí trên 7 Plus

Troughton-Smith cũng cho biết thêm, iPhone 8 sẽ có cảm biến chiều sâu để hỗ trợ công nghệ tăng cường thực tế ảo, trong khi mặt sau là camera kép bố trí theo chiều dọc. Được biết, thiết kế toàn màn hình và camera kép dọc cũng được xuất hiện trong một số tài liệu tiếp thị của McDonald mới đây.

Chưa rõ độ phân giải cụ thể của camera kép phía sau iPhone 8 nhưng thông tin đến từ Forbes mới đây chỉ ra rằng cả hai camera của iPhone 8 sẽ hỗ trợ quay phim 4K ở tốc độ 60 khung hình/giây, và camera sẽ điều chỉnh các thiết lập dựa vào cảnh nó phát hiện.

iPhone 8 có thể tiếp tục cung cấp tùy chọn modem Qualcomm X16 và Intel XMM 7480, với sự khác biệt về tốc độ. Trong khi Intel XMM 7480 đạt chuẩn Cat 12 với tốc độ tải về tối đa 600 Mbps thì Qualcomm X16 sẽ đạt chuẩn Cat 16 với tốc độ tải về tối đa lên đến 1 Gbps.

Thời điểm xuất hiện

Trong những năm gần đây, Apple đã chọn tổ chức sự kiện báo chí vào thứ ba hoặc thứ tư trong tháng 9 để ra mắt iPhone mới. Dựa vào các dữ liệu này, có khả năng Apple sẽ tổ chức sự kiện vào ngày 6/9 hoặc 12/9. Nếu theo truyền thống, điện thoại sẽ được bán ra vào thứ sáu tuần sau đó, tức ngày 15/9 hoặc 22/9.

iPhone 8 sẽ lên kệ sớm nhất vào ngày 15/9

Giá thành sản phẩm

Khi ra mắt, iPhone 7S và 7S Plus dự kiến sẽ có giá bán khá giống với các iPhone 7 và 7 Plus, tức 649 USD và 769 USD tương ứng. Giá của iPhone 8 sẽ cao hơn và có vẻ phụ thuộc vào nguồn cung OLED vốn đang có sự thiếu hụt trên phạm vi toàn cầu. Thậm chí mức giá khởi điểm của sản phẩm có thể lên đến 1.199 USD.

Theo Thanh Niên.