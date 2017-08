iPhone 7s sẽ dày hơn đời trước do thêm sạc không dây

Ngoài iPhone 8 hoàn toàn mới, Apple được đồn sẽ ra mắt bản nâng cấp mang tên iPhone 7s và 7s Plus. Theo Technobuffalo, sẽ không có nhiều thay đổi về kiểu dáng trên hai sản phẩm này, nhưng nó dày và to hơn một chút so với dòng máy hiện nay.

Cụ thể, iPhone 7s được cho là có kích thước 138,44 x 67,26 x 7,21 mm, còn iPhone 7 là 138,3 x 67,1 x 7,1 mm. Trong khi đó iPhone 7s Plus sẽ có "số đo" 158,37 x 78,1 x 7,41 mm, so với iPhone 7 Plus là 158,2 x 77,9 x 7,3 mm.

iPhone 7s và 7s Plus có thể dùng kính ở mặt sau.

Một trong những nguyên nhân khiến sản phẩm mới dày hơn là do nó sẽ được tích hợp sạc không dây. Vì vậy iPhone 7s và 7s Plus có thêm cuộn dây cảm ứng điện từ sẽ được đặt ở mặt lưng máy. Cũng bởi lí do này mà model thế hệ tiếp theo sở hữu nắp sau bằng kính thay vì kim loại nguyên khối như hiện nay.

iPhone 7s được đồn vẫn dùng màn hình LCD 4,7 inch và 7s Plus có kích thước 5,5 inch. Sản phẩm sẽ dùng bộ xử lí Apple A Series mới, được nâng cấp chất lượng camera. Máy có thể sẽ xuất hiện vào ngày 12/9 tới cùng với iPhone 8.

Theo Số Hoá.