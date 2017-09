iPhone 8 không đáng để mua trong năm nay

Theo BGR, giữa các thế hệ iPhone, yếu tố "Plus" đóng vai trò cực kì quan trọng, bởi đây là phiên bản mang lại trải nghiệm công nghệ tối ưu nhất trong năm cho người dùng. Bằng chứng là iPhone 7 Plus sở hữu màn hình lớn, độ phân giải cao, ngoài ra còn được trang bị camera kép, cùng dung lượng pin lớn hơn hẳn so với iPhone 7.

Dù kích cỡ lớn của 7 Plus khiến nhiều người dùng e dè, song những ưu điểm còn lại là không cần bàn cãi, đặc biệt là thời lượng pin. Trong thời đại mà smartphone chiếm một vị trí quan trọng như ngày nay, thời lượng pin là thông số cốt lõi mà người dùng buộc phải quan tâm đầu tiên, mặc cho những loại công nghệ tiên tiến khác mà các nhà sản xuất luôn muốn "đập" vào mắt người dùng.

Nếu như đang dùng một chiếc iPhone 7 hay bất kì smartphone Android khác có kích thước tương tự, người dùng chắc chắn sẽ thường xuyên lo lắng về pin. Chuyên gia công nghệ Zach Epstein chia sẻ: "Khi sử dụng iPhone 7, tôi thường xuyên phải sạc pin 2 lần trong ngày. Đó là lí do tại sao tôi cho rằng luôn tồn tại một thị trường rất lớn có nhu cầu dung lượng pin cao hơn cho iPhone".

Chính Apple cũng thừa nhận điều này, bởi những viên pin dự phòng thông minh Smart Battery Case luôn được sản xuất nhằm phù hợ với kiểu dáng của iPhone 6, 6S hoặc 7 chứ không phải là iPhone 6 Plus, 6s Plus hay 7 Plus. Đơn giản bởi các phiên bản "Plus" không quá cần đến pin dự phòng.

Dù chưa ra mắt, iPhone 8 đang rất được chú ý nhờ hàng loạt tính năng mới hấp dẫn bị rò rỉ qua các tin đồn gần đây, đặc biệt màn hình không viền. Dù sở hữu màn hình lớn, song kích thước vật lí của thiết bị vẫn nhỏ hơn những dòng "Plus", do đó, không gian dành cho viên pin cũng bị hạn chế.

Nhiều khả năng iPhone 8 sẽ được trang bị thỏi pin chữ L.

Một số nguồn tin cho rằng iPhone 8 sẽ được trang bị viên pin hình chữ L. Tuy nhiên các tin này lại chưa được kiểm chứng, thậm chí nếu đây là sự thật, không ai dám chắc dung lượng thỏi pin sẽ được nâng cấp đến mức nào.

Công nghệ smartphone dù có nhiều tiến triển song thời lượng pin vẫn là vấn đề gây khó khăn với các nhà sản xuất. Bài học Galaxy Note 7 vẫn còn đó nếu như cố nhồi nhét thỏi pin lớn vào trong một không gian hạn chế. Do đó, nhiều khả năng thời lượng pin iPhone 8 không khá hơn iPhone 7 là bao.

Tuy nhiên, nếu không thể bỏ qua thế hệ sản phẩm mới của Apple, iPhone 7S Plus có thể là lựa chọn hợp lí hơn khi được trang bị màn hình LCD cùng chip xử lí A11, nhưng vẫn sở hữu dung lượng pin tương đương 7 Plus.

Theo Zing.