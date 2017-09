Những điểm nhấn sẽ được Apple trình diễn vào ngày 12/9

iPhone 7S, 7S Plus và 8

Apple dự kiến sẽ ra mắt phiên bản cập nhật dành cho iPhone 7 và 7 Plus, đó là iPhone 7S và 7S Plus. Vì đây là phiên bản cải tiến nên người dùng không nên mong đợi những thay đổi lớn về thiết kế so với tiền nhiệm. Thay vào đó nó đi kèm với chip xử lí nhanh hơn, camera cải tiến và các nâng cấp khác.

Tuy nhiên, điểm nhấn tại sự kiện lại nằm ở phiên bản iPhone đặc biệt kỉ niệm 10 năm iPhone ra mắt, hay còn gọi là iPhone 8. Thiết bị chứa nhiều tính năng nổi bật, bao gồm nhận dạng khuôn mặt để thay thế Touch ID, camera ống kính kép có cấu hình dọc, thiết kế gần như toàn màn hình với màn hình OLED và vỏ làm bằng thủy tinh.

Sẽ có 3 phiên bản iPhone ra mắt tại sự kiện diễn ra vào tuần tới

Watch Series 3 với LTE

Apple cũng ra mắt Watch Series 3 chạy trên nền tảng watchOS 4 mà Apple đã giới thiệu dưới dạng xem trước trong tháng 6. Tuy nhiên, điểm nhấn trong sản phẩm chính là đi kèm với kết nối LTE di động. Điều này có nghĩa bạn sẽ không cần bắt buộc duy trì kết nối iPhone với đồng hồ, giúp Watch Series 3 có mức độ linh hoạt cao hơn, cũng như mang đến nhiều khả năng sử dụng mới. Một thiết kế mới cũng được cho là sẽ đến với Watch thế hệ mới.

Cập nhật thông tin HomePod và Siri

Tại WWDC 2017 hồi tháng 6, Apple giới thiệu HomePod, loa gia đình thông minh tích hợp Siri có giá 349 USD, với hứa hẹn được bán ra vào tháng 12. Tuy nhiên Apple đã không cung cấp tất cả các thông tin về sản phẩm, vì vậy nhiều khả năng công ty sẽ vén màn thêm nhiều thông tin về sản phẩm.

Nhiều thông tin về HomePod vẫn chưa được tiết lộ tại WWDC 2017

Bên cạnh đó, Apple cũng có thể giới thiệu bản cập nhật dành cho trợ lí giọng nói kĩ thuật số Siri cùng các chức năng mới dành cho nhà thông minh liên quan đến HomePod.

Apple TV với khả năng phát trực tuyến 4K

Đã 2 năm kể từ khi Apple TV gần nhất ra mắt, Apple có thể sẽ ra mắt phiên bản mới của Apple TV tại sự kiện sắp tới. Bản cập nhật này đi kèm bộ xử lí mới có khả năng truyền video độ phân giải 4K tương thích HDR. Đó là những điều không phải quá đặc biệt khi Netflix đã ra mắt truyền hình 4K vào tháng 4.2014 và sau đó là Amazon cũng như YouTube.

Bên cạnh đó, Apple cũng được cho là đang thảo luận với các studio trong việc cấp quyền phát trực tuyến nội dung video 4K.

Cập nhật iOS 11, macOS High Sierra và ARKit

Được ra mắt đầu tiên tại WWDC, phiên bản chính thức của iOS 11 sẽ có mặt trên loạt iPhone mới, mang đến một cái nhìn toàn diện hơn về hệ điều hành này. Qua các phiên bản beta, có thể thấy iOS 11 sẽ mang đến bản cập nhật giao diện cho Siri và Control Center, trong khi màn hình khóa và Control Center sẽ hợp nhất…

ARKit trong iOS 11 giúp nâng cao trải nghiệm thực tế ảo tăng cường

iOS 11 cũng cải thiện đáng kể khả năng làm việc trên iPad mới khi cung cấp một dock ứng dụng rộng hơn và tùy chọn chia nhỏ màn hình linh hoạt hơn.

Hệ điều hành di động mới của Apple cũng cung cấp ARKit với mục đích tối ưu hóa trải nghiệm tăng cường thực tế ảo (AR), cho phép iPhone và iPad gần đây tương tác với các đối tượng ảo bằng cách phủ chúng lên môi trường thế giới.

Cuối cùng, Apple sẽ tung phiên bản cập nhật cho macOS High Sierra với một số tính năng bổ sung, trong đó đáng chú ý nhất là khả năng tạo ảnh GIF từ ứng dụng Photos gốc, ngừng các nội dung quảng cáo theo dõi dữ liệu và tắt trình tự động phát.

Theo Thanh Niên.