Xiaomi hợp tác Google ra mắt smartphone camera kép Mi A1

Android One là dự án mà Google từng chia sẻ tại Google I/O 2014. Với Android One, Google hi vọng sẽ làm tăng sự phổ biến của smartphone chi phí thấp.

Về mẫu Mi A1 vừa ra mắt, sản phẩm có cấu hình khá tốt khi được trang bị bộ vi xử lí Snapdragon 625, bộ nhớ trong 64 GB (có thể mở rộng thêm bằng khe thẻ nhớ), RAM 4 GB, dung lượng pin 3.080 mAh, dùng màn hình 5,5 inch với thiết kế vỏ kim loại nguyên khối.

Bên cạnh đó, máy được thiết kế với các đường nối ẩn đi một cách khéo léo tạo vẻ ngoài liền mạch đi kèm các góc bo tròn cho cảm giác thoải mái khi cầm. Đằng sau máy là vùng nhận dạng cảm biến vân tay.

Ông Wang Xiang, Phó chủ tịch cấp cao của Xiaomi, cho biết: “Mi A1 là sản phẩm chiến lược trong quá trình mở rộng thị phần toàn cầu của chúng tôi, đánh dấu bước tiến mới trên hành trình mang đến những cải tiến công nghệ dành cho mọi người dùng".

Mi A1 là mẫu smartphone tầm trung được trang bị cụm camera kép 12 MP như mẫu smartphone cao cấp Mi 6.

Một điểm nổi bật của Mi A1 là được trang bị cụm camera kép, với ống kính góc rộng và ống tele để tạo ra những hiệu ứng đầy ấn tượng. Hai ống kính cho phép Mi A1 nhận diện được những vật thể ở tiền cảnh và hậu cảnh, từ đó tạo ra hiệu ứng độ sâu trường ảnh - thường chỉ có được khi sử dụng ống kính của máy DSLR, cho phép người dùng tạo ra những bức ảnh có độ sáng và màu sắc tuyệt đẹp.

Ngoài ra, chế độ Làm đẹp (Beautify) đã được cải tiến, cho ra những tấm hình chụp tự sướng (selfie) trông tự nhiên hơn, và nó hoạt động trên cả camera trước 5 MP và cụm camera kép 12 MP ở mặt sau. Zoom quang học 2x trên Mi A1 giúp những vật thể ở khoảng cách xa trong ảnh vẫn đạt được độ sắc nét, hoặc nếu cần zoom xa hơn, thiết bị cũng hỗ trợ zoom kĩ thuật số 10x.

Mi A1 cũng là chiếc điện thoại Android One đầu tiên của Xiaomi, với trải nghiệm phần mềm được thiết kế bởi Google, hứa hẹn mang đến cho người dùng một chiếc điện thoại Android dễ sử dụng và liên tục được cập nhật các phiên bản hệ điều hành mới nhất.

Việc trang bị cụm camera kép sẽ giúp máy chụp được những bức ảnh xóa phông dễ dàng.

Dự kiến, Mi A1 sẽ chính thức được bán ra thị trường vào ngày 12/9 tới, tại Ấn Độ và hơn 40 thị trường khác trên toàn cầu, bao gồm Việt Nam, Indonesia, Nga, Ba Lan, Hồng Kông, Đài Loan, Ukraine và Mexico. Giá bán của máy vào khoảng 14.999 rupee (5,32 triệu đồng).

