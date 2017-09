Tất tần tật những thông tin rò rỉ về iPhone X trước giờ ra mắt

Sau nhiều tháng rò rỉ thông tin, chỉ còn vài ngày nữa là thế hệ iPhone mới nhất được ra mắt trên toàn cầu. Ngoài những tin đồn về các bộ phận, thiết bị của iPhone cho đến màn hình, camera, giá cả thì iPhone với một cái tên mới cũng đã được đưa ra tranh luận trong những tuần gần đây.

Nhờ một vài thông tin dự báo trước về hệ điều hành iOS 11 cuối tuần qua, có vẻ như ngoài iPhone 8 và 8 plus như dự kiến thì Apple sẽ cho ra đời một thế hệ iPhone cao cấp có tên: iPhone X, phá vỡ quy luật từ trước đến nay.

Giá dự kiến

iPhone cao cấp sẽ có giá từ 1000 đến 1200 USD

Đây là một trong những chủ đề được thảo luận nhiều nhất của tất cả các dòng điện thoại thông minh. Trước đó, Samsung đã từng lúng túng trong việc định giá Note 8 với giá chỉ dưới 1000 USD và sản phẩm mới của Apple cũng không phải ngoại lệ. Các báo cáo khác nhau trong việc định giá cho dòng iPhone cao cấp sẽ nằm trong khoảng từ 1000 đến 1200 USD. Tất nhiên, iPhone 8 và 8 plus chắc chắn sẽ có giá rẻ hơn và không bao giờ có bất cứ sản phẩm nào gọi là "tiết kiệm chi phí" từ Apple. Điều này hoàn toàn phù hợp với xu hướng gần đây khi mà các nhà sản xuất đều tăng giá sản phẩm của mình để phân biệt tính năng ưu việt hơn so với các thiết bị khác.

Màn hình hiển thị

Màn hình OLED làm chủ đạo.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi màn hình là thứ ảnh hưởng chính đến giá thành của một điện thoại thông minh. Nếu như màn hình LCD trước đây có giá chỉ 50 USD thì lần này Apple đã tiêu tốn 125 USD cho màn hình OLED trong iPhone cao cấp, đồng nghĩa với việc chi phí sản xuất chung cho mỗi sản phẩm cũng sẽ tăng lên. Vậy, giá thành tăng thì chất lượng có được nâng cấp hơn ? Màn hình iPhone mới sẽ sắc nét hơn, nguồn màn hình cũng được cải thiện hơn trong khi sử dụng nhiều tính năng cùng lúc. Mới nghe thì có vẻ như không được nổi bật cho lắm nhưng LG V30 chính là một dấu hiệu khả quan cho cập nhật này. Màn hình loại mới không có xuất hiện của nút Home vật lí là điều đã quá rõ ràng, Apple cho biết điều này không gây tổn hại gì đến việc sự dụng điện thoại. Theo quan điểm của nhãn hiệu quả táo cắn nửa này thiết kế thời trang là điều không thể thiếu vì vậy bên thứ 3 chịu trách nhiệm mảng này đang đốc thúc làm việc để theo kịp thời gian ra mắt sản phẩm. Tin tốt là thiết kế tràn viền cho màn hình iPhone vẫn sẽ được giữ lại.

Camera

Màn hình kép nằm ngang.

Tất nhiên, máy ảnh kép được dự kiến sẽ được lên sóng một lần nữa và lần đầu tiên nó được đặt theo chiều dọc chứ không phải ngang như trước đây. Nâng cấp lớn nhất cho camera lần này chính là cải thiện về chiều sau trong ảnh chụp. Mặc dù ở các thế hệ iPhone trước đã có sẵn chức năng này nhưng hiệu ứng boked lần tới lại được cải thiện đáng kể hơn nữa.

Trong khi HTC và Oculus cho ra đời các thiết bị cầm tay để hỗ trợ kính thực tế ảo thì Tim Cook cũng đã biến hóa iPhone X như một "thiết bị cầm tay mini" tương tự , ông còn dự đoán rằng “với iOS 11, chúng tôi đang cung cấp nền tảng AR lớn nhất trên thế giới, và ngày nay nó có sẵn cho các nhà phát triển để bắt đầu xây dựng trải nghiệm AR bằng cách sử dụng ARKit cho hàng trăm triệu người dùng iPhone và iPad”.

Face ID

Mở khóa qua nhận diện khuôn mặt.

Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt là một trong những tin đồn xuyên suốt trong thời gian trước khi iPhone 8 ra mắt. Với cái tên Face ID, tính năng yêu cầu người dùng di chuyển khuôn mặt trước camera để mở khóa màn hình - khác hẳn với việc quét vân tay trước đây.

Thậm chí, theo nguồn tin rò rỉ cùng đợt với thiết bị HomePod, còn có tính năng khác tên là Pearl ID - ngay cả khi điện thoại của bạn đang nằm trên bàn hay bất cứ mặt phẳng nào khác đều có thể mở khóa bằng Face ID được. Tính năng này cũng sẽ tích hợp với việc hoạt động một số ứng dụng khác trên iPhone mới.

Bổ sung tính năng quét khuôn mặt có thể được coi là một động thái taó bạo vì việc sử dụng quét dấu vân tay đã trở thành truyền thống quen thuộc bao lâu nay. Thử nghiệm này có thành công hay không là do hiệu quả an toàn mà Apple mang lại trong khi đó Samsung đã không coi tinh năng này là tiên tiên hơn so với trước.

Có vẻ như sắp tới một chiếc điện thoại thế hệ X ra đời sẽ bao gồm các tính năng ưu việt như máy chụp ảnh có chiều sâu, màn hình Face ID được hỗ trợ bởi ARKit sẽ yêu cầu một hình ảnh khuôn mặt thật phức tạp và có chiều sâu đề phòng khi có một ai đó cố gắng đánh lừa iPhone bằng một hình ảnh đơn giản để mở khóa.

Ngày bán ra

Vẫn chưa rõ ngày bán iPhone X ra thị trường.

Rất nhiều nhà phê bình đang đồng quan điểm về sự kiện ra mắt iPhone lần này về việc iPhone X sẽ được bán ra thị trường muộn hơn so với phiên bản "bình dân". Có vẻ như đây là một sai sách trong giới thiệu sản phẩm mới của Apple khi chỉ chọn màn hình OLED cho phiên bản đặc biệt. Vì muốn giữ chân các khách hàng thân thiết nên hiện giờ Apple vẫn kéo dài thời gian bằng cách chưa tiết lộ ngày chính thức cho iPhone X lên kệ. Nhưng điều này có thể làm ảnh hưởng đến thành công của Apple vì có thể khách hàng sẽ hài lòng ngay lần sử dụng đầu tiên với phiên bản rẻ hơn.

Theo ICTnews.