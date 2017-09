Pin iPhone X “trâu” hơn các phiên bản tiền nhiệm bao nhiêu giờ?

Bảng so sánh thời lượng pin giữa các thế hệ iPhone.

Cách đây vài giờ đồng hồ, “ông trùm” công nghệ Apple đã cho ra mắt bộ ba iPhone mới: phiên bản iPhone đặc biệt - iPhone X, iPhone 8 và iPhone 8 Plus. Đặc biệt, iPhone X nổi bật với màn hình OLED chất lượng cao lên tới 5,8 inch (độ phân giải 1125 x 2436 pixel) trong khi hai phiên bản còn lại vẫn sử dụng màn hình IPS LCD cũ với kích thước lần lượt là 4,7 inch và 5,5 inch.

Theo phía “Nhà Táo”, iPhone X có thời lượng pin trung bình nhiều hơn khoảng 2 giờ so với các phiên bản cũ. Mặt khác, iPhone 8 và iPhone 8 Plus chỉ có tuổi thọ pin tương đương với cặp iPhone 7 và iPhone 7 Plus năm ngoái.

Tính năng chống bụi và nước vẫn được giữ nguyên trên loạt iPhone 2017.

Hiện phía nhà sản xuất đã chính thức thông báo mức giá của bộ ba sản phẩm mới: iPhone X sẽ có tới hai phiên bản bộ nhớ (64 GB và 256 GB), có thời gian đặt hàng từ 27/10 và giao hàng từ ngày 03/11; bản 64 GB có giá 999 USD (tương đương 22,7 triệu đồng).

Thế hệ iPhone mới đã có khả năng sạc pin không dây tiên tiến.

Trong khi đó, iPhone 8 sẽ được bán với giá khởi điểm 699 USD (khoảng 15,8 triệu đồng) cho bản 64 GB, trong khi iPhone 8 Plus có giá khởi điểm 799 USD (khoảng 18,1 triệu đồng) cho bản 64 GB. Cả hai model này cũng đi kèm tùy chọn 256 GB (giá chưa được tiết lộ). Khách hàng quan tâm có thể đặt hàng từ ngày 15/09, trước thời điểm bán ra chính thức vào ngày 22/09.

Theo Dân Việt.