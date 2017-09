Cái giá không tưởng của iPhone X và canh bạc của Apple

Tuần này Apple đưa ra bài kiểm tra lòng trung thành của người dùng khi giới thiệu chiếc iPhone X với mức giá hơn 1.000 USD. Sự kiện được tổ chức tại Nhà hát Steve Jobs, trong khuôn viên trụ sở mới của Apple. Với nhiều thay đổi về màn hình, camera và thiết kế tổng thể, iPhone X nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người dùng.

Apple đã mang nhiều thiết kế mới vào thiết bị như màn hình OLED full-screen, camera thụ cảm sâu hỗ trợ trải nghiệm công nghệ thực tế ảo tăng cường AR, cho phép người dùng mở khoá thiết bị bằng nhận diện khuôn mặt thay cho vân tay.

Ngoài ra, iPhone mới còn được trang bị khả năng cảm nhận chiều sâu và theo dõi khuôn mặt, biểu cảm cho camera. Một loạt các emoji mới bao gồm khỉ, robot dành cho người dùng iPhone thích "tự sướng", nhằm giành sự chú ý của họ trong cuộc chiến với các tên tuổi khác như Facebook hay Snapchat.

Các nhà phân tích tin rằng màn ra mắt iPhone mới sẽ giúp Apple vượt qua được các vấn đề về tăng trưởng trong 2 năm qua. Tại thị trường Mỹ và châu Âu, việc sử dụng smartphone đã trở nên bão hoà và nhiều người dùng quyết định tiếp tục sử dụng các thiết bị cũ thay vì nâng cấp sản phẩm mới. Do đó, cách tốt nhất để phát triển doanh thu chính là tăng giá trên mỗi sản phẩm, chứ không chỉ đơn thuần dựa trên sự tăng trưởng thiết bị bán ra.

Tuy nhiên, nhiều linh kiện iPhone mới hiện vẫn chưa đủ cung ứng, do đó có thể dẫn đến tình trạng nhiều khách hàng phải chờ đợi mới có thể sở hữu sản phẩm. Đây chính là cơ hội cho Samsung với chiếc Note 8 hoặc Essential, thương hiệu do nhà đồng sáng lập Android Andy Rubin sở hữu, nhắm vào nhóm người dùng cao cấp như Apple nhưng chỉ với mức giá 699 USD. Bên cạnh đó còn có Google cũng đang chuẩn bị cho màn ra mắt chiếc Pixel thế hệ mới.

Với sự cạnh tranh gay gắt ở phân khúc cao cấp, Apple buộc lòng phải dựa vào lòng trung thành của các iFan và hệ sinh thái khép kín của hãng để trói buộc người dùng. Các nhà phân tích nhận định, iPhone X với mức giá cho phiên bản thấp nhất 1.000 USD sẽ giữ được đẳng cấp cho Apple cùng nguồn lợi nhuận ổn định, bất chấp lượng thiết bị bán ra sụt giảm.

Nhà phân tích Ben Bajarin từ Creative Strategies chia sẻ: "Chúng ta chưa từng chứng kiến chiếc smartphone nào đắt đỏ như vậy. Có lẽ Apple tin chắc rằng người dùng sẽ không rời bỏ họ, công ty chỉ đơn thuần cho khách hàng có thêm sự lựa chọn".

iPhone 8 được cho rằng chỉ là đòn bẩy để Apple bán iPhone X.

Một cuộc khảo sát do Creative Strategies và Survey Monkey thực hiện cho thấy 21% số người được hỏi khẳng định sẽ mua iPhone mới bất chấp giá cả, và 33% cho biết sẽ không nâng cấp iPhone mới nếu quá đắt.

Mặc dù một số người có thể bị sốc với mức giá mà Apple vừa đưa ra, song việc phân đoạn thị trường như vậy là rất phổ biến đối với những thị trường như TV hay ôtô, cũng như các dòng sản phẩm hiện tại của Apple.

Dòng iMac của Táo khuyết cũng có khung giá rộng, dao động từ 500 USD với máy Mac mini đến 4.000 USD cho một chiếc Mac Pro. Apple Watch khi mới ra mắt cũng có một phiên bản vàng nguyên khối có giá lên đến 10.000 USD. Ngay cả iPhone cũng có phiên bản iPhone 5C vỏ nhựa giá chỉ 100 USD.

Chuyên gia phân tích Geoff Blaber từ CCS Insight cho hay: "Apple là bậc thầy về khoảng phân chia danh mục đầu tư thành các mức giá riêng biệt. Chúng ta thường có xu hướng nhìn vào con số 1.000 USD và nghĩ rằng đây là khu vực giá của Apple, nhưng công ty có danh mục sản phẩm rộng hơn nhiều so với nhiều người nghĩ".

Mặc khác, điều này có thể gây ra rắc rối cho Apple. Một số cho rằng hãng đang "hút máu" các khách hàng giàu có và trung thành của mình. Ông Blaber nói: "Cũng nhiều người nghĩ Apple đang tìm cách "khai thác" các khách hàng của họ càng nhiều càng tốt".

Các nhà phân tích tại Citi Research dự đoán "hóa đơn nguyên vật liệu" và các chi phí lắp ráp cho iPhone X sẽ cao hơn 100 USD so với iPhone 7 (có mức giá khoảng 387 USD). Trong đó, chiếm một nửa của chi phí cộng thêm là màn hình OLED, do số lượng hạn chế đến từ nhà cung cấp Samsung Electronics so với màn hình LCD ở các iPhone đời trước.

Giá thiết bị ngày càng tăng cao buộc người dùng phải đối mặt với bài toán chi phí.

Wayne Lam từ nhóm nghiên cứu IHS nhận định việc iPhone X có giá hơn 1.000 USD còn nhằm duy trì tỉ suất lợi nhuận khoảng 46%. Ông nói: "Không có gì bí mật khi Apple có lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay. Sản phẩm năm nay sẽ là bài kiểm tra đối với người dùng''.

Nhiều khách hàng sẵn sàng trả thêm tiền cho chiếc smartphone của mình vì thiết bị này đã trở nên không thể thiếu trong cuộc sống ngày nay. Các hãng sản xuất khác cũng lợị dụng điều này, có thể kể đến Samsung với chiếc Note 8 lần đầu tiên có giá lên đến 960 USD.

Mua trả góp, thông qua các hợp đồng với nhà mạng hoặc mua kèm các ưu đãi khác có thể khiến nhiều người dùng chấp nhận mức giá này. Tuy nhiên, con số 1.000 USD thực sự quá lớn so ngay cả khi so sánh với một chiếc máy tính cá nhân. Ông Lam nói: "Ngày nay các smartphone thường lạc hậu sau 2 năm, vì vậy mà đây là khoản đầu tư không nhỏ. Người dùng cần phải đặt ra bài toán kinh tế khi chi phí các thiết bị này ngày một tăng cao".

