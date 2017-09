Vì sao không có iPhone 9?

Đêm 12/9, Apple trình làng iPhone 8, 8 Plus và iPhone X (X được đọc là "ten" - số 10). Vì sao Apple bỏ qua con số 9?

Hãy nhớ lại chiêu trò của Microsoft vào năm 2015, khi họ ra mắt Windows 10, phiên bản kế nhiệm Windows 8. Microsoft cũng bỏ qua Windows 9.

Khi đó, Microsoft muốn cạnh tranh với Mac OS X của Apple, nên buộc lòng phải bỏ qua Windows 9 để lên thẳng Windows 10. Nếu vẫn giữ tên gọi Windows 9, người dùng sẽ nghĩ Microsoft đang tụt lại một năm so với Apple.

Trong trường hợp của Apple năm nay, họ buộc lòng phải ra mắt iPhone 8 để "bắt kịp" với Galaxy S8 và Note 8 của Samsung. Nếu ra mắt chiếc iPhone mang tên iPhone 7s hay 7s Plus, điều này sẽ không còn nhiều ý nghĩa.

Đối với iPhone X, Apple cũng sử dụng chữ X và đọc là "iPhone ten", nhằm hợp logic với kỉ niệm 10 năm iPhone. Do đó, tên gọi "iPhone 9" không phù hợp với mục đích này.

Tuy nhiên, các fan của táo khuyết cũng có cách nhìn nhận của riêng mình. Nhiều người dùng Twitter lí giải bằng câu "seven ate nine" (số 7 đã ăn mất số 9). Trò chơi chữ này được ủng hộ nhiệt liệt bởi câu "seven ate nine" có cách phát âm giống với "seven eight nine" (bảy tám chín).

Trong khi đó, tài khoản @AndrewRodger cho rằng người dùng có thể sở hữu một chiếc iPhone 9 bằng cách cầm ngược chiếc iPhone 6. Do đó, Apple không nhất thiết phải ra mắt iPhone 9.

Theo Zing.