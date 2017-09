Apple tung ra phiên bản iOS 11

Theo đó, bản cập nhật iOS 11 có dung lượng khoảng 2 GB và là gói phần mềm quan trọng nhất trong năm 2017 của Apple.

Một điểm quan trọng ở phiên bản iOS 11 là nền tảng này đã ngưng hỗ trợ các ứng dụng 32 bit, và chỉ làm việc với những ứng dụng 64 bit. Như vậy, sẽ có hơn 187.000 phần mềm đang tồn tại trên App Store sẽ không thể chạy được với iOS 11.

Được biết, phiên bản iOS 11 còn đi kèm một Control Center mới được thiết kế lại, có thể hiển thị tất cả tính năng vào một khung đơn. Khay thông báo được sáp nhập với màn hình khóa, do đó chỉ cần một thao tác vuốt lên sẽ đưa bạn trở lại màn hình khóa.

Không chỉ vậy, một tính năng mang tên Do Not Disturb While Driving cũng được Apple bổ sung, nơi màn hình hiển thị sẽ được tắt hoàn toàn để đảm bảo bạn tập trung lái xe an toàn.

iOS 11 sẽ tương thích với các thiết bị của Apple gồm: iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5S, iPad Pro 12,9 inch (2017), iPad Pro 12,9 inch (2015), iPad Pro 10,5 inch, iPad Pro 9,7 inch, iPad Air 2, iPad Air, iPad thế hệ thứ 5, iPad Mini 4, iPad Mini 3, iPad Mini 2 và iPod Touch thế hệ 6.

Hiện tại, để nâng cấp lên phiên bản iOS 11 người dùng chỉ cần kết nối máy với internet, truy cập vào Settings > General > Software Update.

Theo Thanh Niên.