iPhone X châm ngòi cuộc chiến giá tại các quốc gia

Apple cho ra mắt dòng iPhone X với mức giá đắt nhất lịch sử. Theo nhiều nguồn tin cho thấy Apple đang áp đặt từng mức giá cho sản phẩm này ở từng thị trường quốc gia. Mức giá của siêu phẩm này ở thị trường Mỹ là 99 USD. Tuy nhiên ở các quốc giá khác trên thế giới, người cuồng “táo” có khả năng phải chi trẻ nhiều hơn để được sở hữu chiếc smartphone này.

Nếu ở Mỹ, để sở hữu được chiếc iphone X phiên bản 64 GB thì người dùng chỉ cần bỏ ra 999 USD. Và đây cũng là mức giá mà Apple đưa ra trong buổi lễ ra mắt chiếc điện thoại đình đám này. Tuy nhiên theo hãng tin CNN cho biết: ở từng quốc quá khác nhau thì người dùng sẽ bỏ ra một khoản tiền khác nhau nếu muốn sở hữu dòng điện thoại này. Ở một số quốc gia như Nhật Bản hay Canada thì giá của Iphone X có thể sẽ đắt hơn 100 USD so với ở Mỹ. Thậm chí ở Italya hay Ireland giá của nó có thể đắt hơn 400 USD so với thị trường Mỹ. Theo nhận định của Gene Munster, chuyên gia phân tích về dòng sản phẩm Apple cho hay: “giá iphone X trên thế giới sẽ dao động từ 50 đến 300 USD đắt hơn so với thị trường Mỹ”. Điều này có thể bắt nguồn từ các khoản thuế, phí nhập khẩu ở mỗi quốc gia, hoặc có thể do sự chênh lệch giá trị tiền tệ so với đồng USD. Còn ở Việt Nam, theo thông tin từ một công ty phân phối iphone chính hãng nhiều năm cho biết giá của phiên bản iphone X 64 GB sẽ có giá 29,99 triệu đồng.

Không chỉ Ông Gene Munster mà Ông Frank Gillett, một nhà phân tích thuộc công ty nghiên cứu công nghệ Forrester Research cũng cho rằng rất khó để so sánh giá iPhone giữa các quốc gia. Không chỉ chênh lệch tỉ giá tiền tệ, thuế nhập khẩu mà còn phụ thuộc vào thu nhập trung bình của người dân ở mỗi nước nữa.

Dù giá của iphone X cao ngất ngưởng cũng không là trở ngại của các tín đồ công nghệ trên toàn thế giới. Họ sẽ không ngại chi tiền để có thể sở hữu dòng siêu phẩm này. Chưa kể đây còn là dòng iphone khác với những dòng iphone trước đây.

Dưới đây là giá iPhone X ở 15 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau, theo trang web của Apple, sắp xếp từ thấp đến cao. Các mức giá này đều được quy đổi sang USD bằng công cụ tính toán tiền tệ của Google:

Nhật Bản: 1.024 USD

Canada: 1.082 USD

Hồng Kông: 1.099 USD

Singapore: 1.224 USD

Australia: 1.266 USD

Trung Quốc: 1.285 USD

New Zealand: 1.311 USD

Mexico: 1.325 USD

Anh: 1.327 USD

Đức: 1.375 USD

Nga: 1.387 USD

Pháp: 1.387 USD

India: 1.391 USD

Ireland: 1.410 USD

Italy: 1.423 USD

Theo ICTnews.