Giá iPhone 8 tại Việt Nam đã rẻ hơn Singapore

Chưa đến một tuần sau khi về nước, giá iPhone 8 tại Việt Nam đã giảm khoảng 3 triệu đồng, hiện ở mức 19 triệu cho bản 64 GB. Mức giá này được đánh giá là khiêm tốn so với năm ngoái nhưng mặt bằng giá thì khá tương đồng.

Chẳng hạn, iPhone 7 và 7 Plus năm ngoái giảm giá khoảng 12 triệu đồng sau một tuần. Mức giảm rất sâu này là do giá ban đầu của máy được chào quá cao, lên đến 32-37 triệu đồng. Sau một tuần về nước, iPhone 7 có giá bán ở mức 18,5 triệu đồng.

Riêng giá bán của iPhone 8 Plus được xem là tốt nhất so với các bản Plus từng lên kệ trước đây, tính thời điểm một tuần sau khi lên kệ. Cụ thể, bản 64 GB hiện có giá 21,5 triệu đồng. Cùng thời điểm này năm ngoái, iPhone 7 Plus bản 32 GB được bán với giá lên đến 24 triệu.

Đáng chú ý, giá bán của iPhone 8, 8 Plus tại Việt Nam hiện đã thấp hơn giá niêm yết cho thị trường Singapore ở hầu hết model. Chỉ có duy nhất bản iPhone 8 Plus 256 GB tại Việt Nam có giá cao hơn nhưng mức chênh cũng chỉ là 100.000 đồng.

Giá iPhone 8 tại Việt Nam đã thấp hơn thị trường Singapore, thời điểm ngày 28/9

Theo đại diện một số cửa hàng, sức bán của iPhone 8, 8 Plus bắt đầu tốt dần lên theo đà giảm giá của sản phẩm. “Rút kinh nghiệm các năm trước, khách hàng không hào hứng mua máy trong những ngày đầu vì sợ làm giá. Giờ đây, khi giá máy ổn định, sức mua bắt đầu tăng cao hơn”, đại diện một hệ thống di động xách tay tại Thái Hà (Hà Nội) nói.

Theo vị này, thời điểm đầu, sức bán của iPhone 8, 8 Plus chỉ bằng nửa năm ngoái. Hiện tại, mức thấp hơn chỉ còn khoảng 20%. Người này cũng thừa nhận iPhone 8 Plus xách tay hiện có giá tốt nhất so với nhiều năm qua. Model bán tốt nhất là 8 Plus bản 256 GB.

Có một điểm đáng chú ý là tại Việt Nam iPhone bản Plus 5,5 inch luôn có doanh số tốt hơn so với bản tiêu chuẩn 4,7 inch. Có thời điểm, tỉ lệ bán ra lên đến 80/20. Trong khi đó, năm nay mới là năm bản Plus bán được nhiều hơn bản thường trên bình diện quốc tế.

Điều này phản ánh 2 xu hướng: Người dùng sẵn sàng chi tiền cho những chiếc smartphone đắt đỏ hơn, và smartphone màn hình lớn đang ngày càng được ưa chuộng.

Cũng theo các cửa hàng, sức bán của các model iPhone đời cũ, đặc biệt iPhone 7, 7 Plus tăng nhẹ kể từ khi iPhone 8 về nước. Xuất hiện tình trạng này là do nhiều người có xu hướng đợi iPhone mới ra mắt để mua máy đời cũ với giá tốt hơn.

Theo Zing.