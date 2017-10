iPhone X loại bỏ tính năng mà hơn một nửa người dùng iPhone thích

Có màn hình lớn hơn, tuy nhiên, kích thước iPhone X lại nhỏ hơn iPhone 8 Plus

Năm nay, Apple ra mắt sản phẩm kỉ niệm 10 năm sản xuất smartphone. iPhone X xuất hiện với thiết kế mới không nút Home cùng camera kép đặt dọc.

Loại bỏ nút Home, cũng có nghĩa là không có Touch ID nữa. Vì thế, người dùng sẽ không thể mở iPhone của mình chỉ với một ngón tay được nữa. Đồng thời, tính năng "tầm với" khi chạm 2 lần nút Home cũng bị khai tử.

Tính năng "tầm với” thực tế được giới thiệu ba năm trước khi Apple ra mắt iPhone 6 Plus. Đây là thiết bị có kích thước màn hình lớn đầu tiên của Apple.

Tính năng này cho phép người dùng có thể dễ dàng sử dụng mọi thứ trên iPhone chỉ bằng một tay. Khi chạm nút Home 2 lần, các ứng dụng sẽ được kéo xuống vừa tầm để có thể thao tác bằng một tay.

Theo báo cáo của comScore dựa theo cuộc khảo sát “ứng dụng di động 2017 tại Mỹ”, hơn 76% người dùng iPhone đã từng một lần sử dụng tính năng "tầm với”.

Báo cáo chi tiết cho thấy, 32% người trong độ tuổi 55 trở lên thường xuyên sử dụng tính năng này. Trong khi đó, con số này ở độ tuổi từ 35 đến 54 là 39%.

Nhiều người lo ngại việc bỏ nút Home cũng như tính năng này trên smartphone mới của Apple sẽ khiến người dùng khó có thể sử dụng bằng một tay.

Tuy nhiên, Apple có lí do của mình để làm việc này. Dù có màn hình 5,8 inch, iPhone X vẫn có kích thước nhỏ hơn so với iPhone 8 Plus nhờ thiết kế màn hình tràn viền.

Nếu không muốn mua iPhone X, người dùng hoàn toàn có thể sử dụng 2 sản phẩm mới iPhone 8 và 8 Plus. 2 thiết bị này vẫn còn nút Home, đồng nghĩa với việc tính năng "tầm với” vẫn hoạt động.

Theo Zing.