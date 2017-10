iPhone 8 Plus có thời lượng pin vượt xa đối thủ

Mặc dù trang bị viên pin dung lượng thấp hơn nhưng thử nghiệm của Gsmarena cho thấy thời lượng sử dụng của iPhone 8 Plus vượt xa so với iPhone 7 Plus. Trên thực tế iPhone 8 Plus là chiếc điện thoại có thời lượng sử dụng lâu nhất hiện nay, theo trang này.

Điều này một phần là do vi xử lí A11 Bionic mới của Apple. Con chip này không chỉ mạnh mẽ mà còn được thiết kế trên tiến trình 10 nm tiết kiệm pin khi sử dụng các tác vụ cơ bản.

Do độ phân giải màn hình, dung lượng bộ nhớ RAM và phần mềm tương tự nhau trên 8 Plus và 7 Plus, thời lượng của pin thay đổi chủ yếu do khả năng quản lí và phân phối năng lượng.

Vì vậy dù iPhone 8 Plus chỉ có dung lượng pin là 2.691 mAh so với viên pin có dung lượng 2.900 của 7 Plus, sản phẩm của năm 2018 vẫn có kết quả vượt trội về thời lượng sử dụng so với mẫu máy tiền nhiệm.

So sánh với các máy Android cao cấp, iPhone 8 Plus có chút lợi thế khi các đối thủ có độ phân giải của màn hình quá lớn. Thêm vào đó, hệ điều hành iOS 11 quản lí tốt ở chế độ chờ.

Thời gian sạc của iPhone 8 Plus cũng lâu hơn so với các đối thủ Android. Sản phẩm đến từ Apple phải mất 178 phút mới sạc đầy trong khi LG G6 chỉ mất 97 phút, Samsung Galaxy Note 8 mất 100 phút để sạc đầy.

Hiện nay, Apple đã có sạc nhanh cho iPhone với khả năng sạc 50% trong vòng 30 phút nhưng thiết bị này không bán kèm iPhone 8 Plus mà khách hàng phải mua thêm.

Theo Zing.