Canon Expo và Canon Photomarathon sắp gây bão tại Việt Nam

Ngày 3/10, Đánh dấu chặng đường 15 năm Canon chính thức có mặt tại Việt Nam và 80 năm phát triển của cả tập đoàn, Canon Marketing Việt Nam sẽ tổ chức sự kiện lớn nhất: Canon EXPO 2017. Là sự kiện triển lãm quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Canon tại Việt Nam, Canon EXPO trưng bày và giới thiệu các sản phẩm, công nghệ, giải pháp hàng đầu của Canon cùng nhiều chương trình ưu đãi giảm giá sốc, bốc thăm trúng thưởng, hội thảo cùng các nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Đặc biệt, sự kiện còn có sự góp mặt của dàn sao nổi tiếng Việt Nam như Sơn Tùng M-TP, Tóc Tiên, Isaac, Min… biểu diễn mỗi ngày.

Canon EXPO sẽ được tổ chức từ 9h tới 20h trong bốn ngày (26 đến 29/10) tại sân vận động Hoa Lư (02 Đinh Tiên Hoàng, Q.1, TP.HCM). Riêng ngày cuối cùng 29/10 cũng sẽ là ngày diễn ra cuộc thi sáng tác ảnh nhanh Canon PhotoMarathon thường niên lần thứ 12 của Canon tại TP.Hồ Chí Minh.

“Trong suốt 15 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, Canon không chỉ gây ấn tượng người tiêu dùng Việt Nam với sản phẩm máy ảnh, máy in, máy photocopy, mà còn ở những giải pháp hàng đầu dành cho doanh nghiệp như quản lí chi phí, bảo mật dữ liệu. Chúng tôi tự hào dẫn đầu thị trường máy ảnh DSLR, máy in phun và máy in laser, top 2 thị trường máy ảnh kĩ thuật số, và dù mới tham gia thị trường máy ảnh không gương lật (mirrorless), Canon đã đạt được vị trí thứ 3”, Ông Hiroshi Yokota, Tổng Giám đốc Canon Marketing Việt Nam phấn khởi chia sẻ. “Canon không ngừng nghiên cứu, mở rộng, phát triển các dòng sản phẩm mới khác nhằm mang đến cho khách hàng những giải pháp hình ảnh trọn vẹn nhất. Hầu như không có công ty nào tại Việt Nam cung cấp các giải pháp hình ảnh và công nghệ , từ đầu vào (máy ảnh) cho đến đầu ra (máy in, máy photocopy…) như Canon đang thực hiện. Hãy đến Canon EXPO và trải nghiệm, sự kiện sẽ mang đến rất nhiều điều bất ngờ thú vị cho mọi khách hàng, từ cá nhân đến doanh nghiệp.”

Lễ hội triển lãm giải pháp hình ảnh toàn diện hàng đầu Việt Nam được đánh giá là ngày hội giới thiệu các sản phẩm công nghệ đỉnh cao của Canon. Lần đầu tiên, sự kiện sẽ xuất hiện các sản phẩm “khủng” như: bộ cảm biến trên máy ảnh EOS với đô phân giải lên đến 120MP và 250MP, máy in 3D, màn hình làm màu 4K…

Bên cạnh đó, khách tham quan sẽ được thả sức trải nghiệm và mua sắm sản phẩm Canon với mức ưu đãi cực tốt đến 49%, được kiểm tra và bảo dưỡng máy ảnh, ống kính Canon hoàn toàn miễn phí, tham gia các buổi thảo luận với nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, tập chụp hình với các người mẫu bikini và body painting, khám đo mắt miễn phí với máy đo khúc xạ và soi đáy mắt công nghệ hàng đầu hiện nay của Canon… Ông Yokota nhấn mạnh: “Không chỉ là một sự kiện lớn nhằm giúp người tiêu dùng có cái nhìn cận cảnh về tất cả giải pháp hình ảnh mà Canon mang đến cho Việt Nam trong suốt 15 năm qua, Canon EXPO 2017 còn là chương trình đặc biệt nhằm tri ân khách hàng và các đối tác đại lí đã luôn đồng hành cùng Canon.”

Để tham dự Canon EXPO, bạn đọc có thể đăng kí qua đường dẫn: http://www.canon.com.vn/expo/#dang-ki

Ngoài Canon EXPO, cuộc thi sáng tác ảnh nhanh Canon PhotoMarathon lần thứ 12 cũng sẽ tái ngộ các tín đồ nhiếp ảnh với sự đồng hành của hai thương hiệu công nghệ nổi tiếng Western Digital và ASUS. So với các năm trước, tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi năm nay đã tăng lên đến 1,4 tỉ đồng.

Bên cạnh giải thưởng là những sản phẩm máy ảnh và máy in trị giá hàng chục triệu đồng, người chiến thắng năm nay sẽ được tài trợ và đặc cách để thi đấu tại Canon PhotoMarathon Asia Championship 2018, tranh tài cùng 16 đối thủ khác với cơ hội vinh danh tên tuổi khắp Châu Á và thắng thêm giải thưởng lên đến 5.000 USD.

Nhận đăng kí tham gia tại địa chỉ: www.canon.com.vn/photomarathon. Cuộc thi sáng tác ảnh nhanh Canon PhotoMarathon sẽ chính thức khởi động tại Đà Nẵng vào sáng Chủ Nhật tuần này (8/10) tại Cung thể thao Tiên Sơn (03 Phan Đăng Lưu, Q.Hải Châu) trước khi đến TP.HCM 29/10 và Hà Nội 5/11.