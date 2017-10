Cần làm khi tài khoản Facebook bị tấn công?

Facebook rơi vào tay hacker sẽ cho phép chúng truy cập vào nhiều tài khoản trang web khác nhau, thực hiện các hành vi lừa đảo cũng như dựa vào tiểu sử của bạn để thu thập thêm nhiều thông tin cá nhân được dùng để đánh cắp danh tính.

Kiểm tra tài khoản Facebook bị tấn công hay không

Nếu lo lắng rằng tài khoản của bạn đã bị tấn công hãy nhấn vào mũi tên ở góc trên bên phải trang Facebook của bạn. Trong trình đơn, chọn Settings, một menu mới sẽ bật lên, bạn hãy chọn Security and Login và nhấp vào Where You're Logged In.

Danh sách tất cả các thiết bị mà bạn đã đăng nhập và vị trí của họ sẽ bật lên. Nếu phát hiện hành động đăng nhập không phải bạn, rất có thể tài khoản đó đã bị tấn công, lúc này hãy nhấp vào nút Not You? ở phía bên phải.

Danh sách các thiết bị và vị trí truy cập tài khoản Facebook

Sau đó nhấp vào Secure Account. Facebook sẽ hướng dẫn bạn qua các bước bảo mật tài khoản sau khi chạy chẩn đoán trong tài khoản của bạn. Hãy nhấp vào Get Started.

Nếu thấy nghi ngờ, bạn có thể thực hiện các bước bảo mật tài khoản Facebook của mình

Bên cạnh đó cũng có một số cách khác giúp bạn phát hiện rằng tài khoản Facebook của mình đã bị tấn công bởi ai đó. Điều này bao gồm tên, ngày sinh, email hoặc mật khẩu được thay đổi; gửi yêu cầu kết bạn tới những người mà bạn không biết; tin nhắn gửi đi mà không phải do bạn viết; hoặc bài đăng xuất hiện trên dòng thời gian mà bạn không đăng.

Cách giữ tài khoản Facebook an toàn

Sau khi thiết lập bảo mật cho tài khoản bạn hãy đảm bảo nâng cao khả năng an toàn cho tài khoản của mình. Để làm điều này bạn hãy mở Facebook trong trình duyệt và đi tới Settings > Security and Login > Setting Up Extra Security. Tại đây thực hiện một số thiết lập dưới đây:

- Kích hoạt chức năng Login Alerts để Facebook gửi thông báo đến bạn khi tài khoản được đăng nhập. Điều này giúp bạn phát hiện ra hacker sớm trước khi kẻ gian gây ra những thiệt hại đối với tài khoản.

Hãy sử dụng ba thiết lập bảo mật nâng cao để ngăn ai đó truy cập trái phép tài khoản Facebook

- Kích hoạt xác thực hai yếu tố (two-factor authentication), sau đó chọn một lớp bảo mật bổ sung từ danh sách.

- Chọn địa chỉ liên hệ đáng tin cậy của bạn và thêm một vài người bạn thân hoặc thành viên gia đình có thể giúp bạn mở khóa tài khoản nếu nó bị tấn công.

Với những bước này, việc xâm nhập tài khoản Facebook của bạn sẽ trở nên khó khăn hơn cho các hacker và giúp bạn dễ dàng khôi phục khi nó bị xâm nhập.

Theo Thanh Niên.