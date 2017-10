Camera mới của Bosch mở ra chương mới cho các ứng dụng an ninh

Nhân viên an ninh phải có được tất cả các dữ liệu liên quan một cách rõ ràng để phản ứng nhanh chóng và đưa ra những giải pháp phù hợp. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu như đối tượng quan sát di chuyển ra ngoài phạm vi hoạt động của camera? Để giải quyết câu hỏi này, Bosch ra mắt dòng camera AUTODOME IP với tính năng quay, quét và phóng to (Pan, Tilt & Zoom – PTZ). Người dùng nay có thể tự giám sát các đối tượng quan tâm khi họ di chuyển, dù ở tốc độ cao, với tầm quan sát vượt xa các dòng camera cố định.

Dòng camera AUTODOME IP giúp nâng cao chất lượng giám sát an ninh và mở ra một chương mới trong việc ứng dụng camera giám sát chính là nhờ tính năng phân tích video được tích hợp sẵn. Camera AUTODOME IP mới của Bosch nay bổ sung siêu dữ liệu vào tất cả hình ảnh ghi nhận được từ video quan sát. Dữ liệu này có thể được sử dụng để cải thiện an ninh bằng cách tự động cảnh báo người dùng khi xảy ra trường hợp vi phạm các tiêu chuẩn được thiết lập sẵn hay các ứng dụng khác vấn đề an ninh.

Tính năng phân tích video giám sát cơ bản (Essential Video Analytics – EVA) cho phép các camera AUTODOME hiểu những dữ liệu thu thập được. Sản phẩm sẽ tạo ra siêu dữ liệu để tăng cường khả năng phân tích video giám sát cho người dùng, thay vì chỉ ghi và lưu trữ dữ liệu hình ảnh. Camera không chỉ phát hiện các đối tượng mà còn cung cấp các dữ liệu liên quan như kích thước, tốc độ, hình dạng, hướng di chuyển và màu sắc. AUTODOME IP tự động phân biệt các loại đối tượng như người, xe hơi, xe đạp, xe máy hoặc xe tải.

Người dùng còn có thể thiết lập sẵn những quy tắc an ninh, ví dụ khi có người đến gần hoặc leo rào, nhân viên an ninh sẽ được cảnh báo ngay lập tức khi quy tắc này bị vi phạm. Cấu hình của camera còn có thể được tinh chỉnh để phát hiện những thay đổi về tốc độ (chạy), hình dạng (khom người), tỉ lệ trong khung hình (rơi). Khi cần bằng chứng an ninh, nhà quản lí có thể kết hợp siêu dữ liệu với chức năng phân tích chuyên sâu, cho phép họ ngay lập tức tìm thấy dữ liệu video có liên quan từ bộ lưu trữ khổng lồ.

Camera AUTODOME IP 4000i phù hợp các ứng dụng trong nhà với thiết kế thẩm mĩ hòa lẫn nhẹ nhàng vào không gian nội thất. Tính năng điều khiển quay quét toàn diện được tích hợp trong camera, cùng với chế độ phóng to quang học 12x giúp xác định đối tượng chuyển động nhanh với độ phân giải 1080p ở khoảng cách lên tới 88 mét cùng tốc độ 60 khung hình/giây.

Cho các ứng dụng trong nhà và ngoài trời với không gian lớn, camera AUTODOME IP 5000i là sự lựa chọn tối ưu. Nhờ chế độ phóng to quang học 30x, độ phân giải 1080p và tốc độ 60 khung hình/giây, người dùng có thể xác định các đối tượng chuyển động nhanh cách xa đến 190m vào ban ngày và ngay cả trong điều kiện thiếu sáng.

Tất cả các dòng camera AUTODOME IP 4000i và 5000i của Bosch đều sở hữu tính năng Khử độ nhiễu động thông minh (Intelligent Dynamic Noise Reduction – iDNR) và Phát trực tiếp thông minh (Intelligent Streaming), giờ đây kết hợp với chức năng nén video H.265. Tùy thuộc vào bối cảnh giám sát, chức năng này giúp giảm bitrate đến 80%. Nhờ vậy, cơ sở dữ liệu video giám sát luôn trong nằm trong giới hạn kiểm soát, đồng thời giảm đáng kể áp lực lên hệ thống mạng, yêu cầu lưu trữ và chi phí, mà không ảnh hưởng đến hiệu năng và chất lượng hình ảnh.