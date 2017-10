Loạt smartphone 4G LTE giá rẻ ở Việt Nam

Coolpad Roar Plus (1,89 triệu đồng)

Điểm chú ý ở sản phẩm là có màn hình tốt với kích thước 5 inch, độ phân giải HD và dùng tấm nền IPS. Giá rẻ nhưng thiết kế ổn khi mỏng nhẹ, 7,4 mm và chỉ hơn 120 gram. Hệ điều hành Android ở phiên bản 6.0 MarshMallow.

Dù vậy cũng như nhiều smartphone phổ thông khác, model 4G của Coolpad hạn chế ở cấu hình khi dùng chip 4 nhân MT6735 tốc độ 1.0 GHz cùng với RAM 1 GB. Máy mỏng nhẹ nên dung lượng pin cũng chỉ có 2.000 mAh.

Motorola Moto C (2,29 triệu đồng)

Vẫn thiết kế đơn giản nhưng ngoại hình của Moto C đem lại sự mới lạ, trẻ trung hơn so với nhiều smartphone phổ thông. Giá cao hơn Roar Plus của Coolpad nhưng model 4G của Motorola không có nhiều khác biệt về cấu hình. Dung lượng RAM cũng chỉ 1 GB.

Moto C dùng chip MediaTek 6373 và pin được nâng lên 2.350 mAh. Tuy nhiên, đáng giá nhất là việc máy dùng phiên bản Android mới 7.1 Nougat cùng với giao diện nguyên bản từ Google.

Philips S326 (1,79 triệu đồng)

Pin dung lượng 3.000 mAh lớn hơn nhiều smartphone giá rẻ cùng tầm hay mắt hồng ngoại có thể dùng như điều khiển từ xa là những điểm nổi trội trên mẫu smartphone 4G giá rẻ từ Philips.

Tuy vậy, điểm yếu của sản phẩm là vẫn dùng hệ điều hành Android 5.1 Lollipop. Dù cấu hình vẫn ổn với chip 4 nhân Speadtrum, RAM 1 GB đi kèm màn hình 5 inch độ phân giải HD 720p.

Samsung Galaxy J2 Prime (2,49 triệu đồng)

Là một trong ba smartphone bán chạy nhất của Samsung ở Việt Nam nhiều tháng qua, nhưng Galaxy J2 Prime không có nhiều điểm thực sự nổi trội. Màn hình 5 inch nhưng độ phân giải chưa đạt tới chuẩn HD. Cấu hình vẫn ở tầm phổ thông với chip 4 nhân tốc độ 1,4 GHz và dung lượng RAM 1,5 GB.

Ngoài việc là smartphone 4G giá bán thấp nhất của Samsung hiện giờ, điểm thu hút ở Galaxy J2 Prime là ngoại hình bắt mắt với hai tông màu vàng hồng và vàng đồng. Pin không quá lớn nhưng đủ dùng với dung lượng 2.600 mAh.

Mobiistar Zoro 4G (1,59 triệu đồng)

Mẫu Android thương hiệu Việt là model 4G có giá bán tốt nhất trong danh sách. Rẻ hơn nhưng cấu hình của máy không kém nhiều khi cũng dùng chip MediaTek, dung lượng RAM 1 GB. Thậm chí, máy còn được cài đặt sẵn Android Nougat với phiên bản 7.0.

Tuy nhiên, hạn chế của Zoro 4G là việc có màn hình 5 inch nhưng độ phân giải chỉ đạt FWVGA. Giao diện cũng dùng dãy phím Android ảo, tốn diện tích hiển thị.

Theo Số Hoá.