Best Buy bất ngờ nâng thêm 100 USD giá bán iPhone X

Lợi dụng tình trạng khan hiếm iPhone X, Best Buy đã nâng giá bán iPhone X

Theo Neowin, Apple định giá bán iPhone X của mình ở mức 999 USD cho phiên bản 64 GB, hoặc 1.149 USD cho phiên bản 256 GB. Tuy nhiên, thay vì áp dụng giá bán đề xuất của Apple, giá bán iPhone X mà Best Buy đưa ra dành cho các phiên bản tương ứng là 1.099 USD và 1.249 USD.

Người phát ngôn Best Buy, Danielle Schumann, nói: “Giá bán của chúng tôi phản ánh thực tế rằng bất kể là khách hàng, nhà mạng, khách hàng doanh nghiệp hay cá nhân, họ đều có thể mua điện thoại theo cách mà họ muốn ở Best Buy”.

Trao đổi với Bloomberg qua email, phát ngôn viên Best Buy cho biết thêm: “Khách hàng của chúng tôi đã trao đổi với chúng tôi. Họ muốn sự linh hoạt, và điều này cũng có cái giá của nó”.

Về cơ bản, nếu bạn có ý định mua iPhone X với kế hoạch trả góp hằng tháng, sẽ phải chịu áp dụng mức giá mà Best Buy đang tính phí. Vấn đề là nhiều người dùng đã không hề hay biết chuyện Best Buy tăng giá bán iPhone X trên hệ thống của mình và chỉ khi đặt hàng trước trên Best Buy mới biết đến việc họ phải trả thêm 100 USD cho mỗi chiếc iPhone X.

Một người dùng nhận xét: “Tôi sẽ không bao giờ mua hàng tại Best Buy một lần nữa. Việc tăng giá thêm 100 USD chỉ vì nhu cầu thị trường là không thể chấp nhận”.

Theo Thanh Niên.