Giá iPhone 8 giảm mạnh vì iPhone X

Tại TP HCM, giá iPhone 8 đã được một số cửa hàng đưa xuống dưới mức 17 triệu đồng với các phiên bản 64 GB màu bạc và vàng, riêng bản màu ghi xám vẫn nhỉnh hơn 17 triệu đồng. Tương tự, giá iPhone 8 Plus cũng không còn ở mức gần 21 triệu đồng như hồi giữa tháng 10 mà đã tụt xuống còn khoảng 19,6 đến 19,8 triệu đồng.

Tại Hà Nội, trong nửa tháng qua, giá bán của iPhone 8 và 8 Plus cũng đã giảm từ 1 đến 2 triệu đồng. Phiên bản 256 GB có mức thay đổi lớn hơn so với 64 GB. Tại một cửa hàng ở phố Huế (Hà Nội), giá của iPhone 8 được niêm yết lần lượt 17,4 và 21,3 triệu đồng với bản 64 GB và 256 GB. Còn với iPhone 8 Plus, bản 64 GB và 256 GB có giá lần lượt 20,4 và 24 triệu đồng.

Thông tin về hàng chính hãng không phải là nguyên nhân khiến giá bán iPhone 8 và 8 Plus trên thị trường xách tay tụt tới cả triệu đồng. Theo ông Đoàn Dũng, Giám đốc hệ thống ShopDunk, dù mới chỉ cho đặt hàng ngày 27/10 và đầu tháng 11 dự kiến mới có hàng, iPhone X đã tạo ra sức ép mạnh tới thị trường iPhone 8 và 8 Plus ở Việt Nam. Chỉ trong vòng một tuần, doanh số tiêu thụ iPhone 8 và 8 Plus tại hệ thống đã giảm tới 50%, trong khi lượng khách quan tâm tới iPhone X, tìm hiểu cách thức đặt hàng lại tăng lên rõ rệt.

Nhiều cửa hàng và hệ thống kinh doanh đồ Apple cũng cho rằng sức hút của iPhone X khiến cho iPhone 8 và 8 Plus năm nay "mất giá". Đại diện hệ thống Hoàng Hà Mobile cho biết lượng iPhone 8 và 8 Plus năm nay bán ra thấp hơn nhiều so với iPhone 7 và 7 Plus cùng thời điểm năm ngoái, dù giá tốt hơn. Thậm chí hiện tại, iPhone 8 và 8 Plus còn bán kém hơn cả những model đời cũ như iPhone 6 hay 6s. Phần lớn khách hàng có nhu cầu lên đời iPhone mới đều đang chờ đợi iPhone X, dù sản phẩm này được dự đoán rất khan hàng, khó mua và giá cao.

Người mua iPhone mới quan tâm đến X hơn 8 và 8 Plus.

Tình thế của iPhone 8 ở thị trường Việt Nam được cho là tương tự thị trường nước ngoài. Theo một báo cáo của Reuters đưa ra ngày 19/10, một tuần trước khi iPhone X bắt đầu tung chương trình đặt hàng, Apple đã phải giảm sản lượng iPhone 8 tới 50%. So với mọi năm, đây là lần giảm sản lượng iPhone mới sớm nhất từ trước đến nay.

Trong khi đó, theo thống kê từ website chuyên mua bán đồ cũ của Mỹ, Decluttr, số lượng iPhone 8 và 8 Plus được rao bán lại tăng vọt trong thời gian iPhone X chuẩn bị lên kệ. Cụ thể, số lượng iPhone 8 và 8 Plus được rao bán dưới dạng qua sử dụng chiếm tới 7% tổng số iPhone trên website thương mại này, dù bộ đôi này mới chỉ ra mắt một tháng. Đây là con số cao bất thường khi với iPhone 6s cùng thời điểm, tỉ lệ rao bán chỉ chiếm 2%.

Tuy nhiên, trái với tâm lí của phần đông người dùng, iPhone 8 và 8 Plus lại là sản phẩm được những người sử dụng iPhone lâu năm ở Việt Nam cho rằng đáng mua hơn iPhone X ở thời điểm hiện nay.

Hoàng Sơn, admin một diễn đàn công nghệ nổi tiếng, cho rằng, giá của iPhone X khi về Việt Nam sẽ rất đắt và cao gấp vài lần giá gốc, còn nếu đợi giá về mức chấp nhận được hay có hàng chính hãng có thể phải chờ tới 3 hay 4 tháng nữa. Vì thế, chọn iPhone 8 Plus bây giờ hợp lí hơn vì giá ở Việt Nam giờ rẻ hơn mua tại nhiều nước khác như Singapore, Hong Kong, không chênh nhiều với ở Mỹ. Thiệt thòi hơn về thiết kế màn hình, không có FaceID, nhưng iPhone 8 Plus cũng có camera kép và cấu hình, tính năng không khác nhiều iPhone X.

Theo Số Hoá.