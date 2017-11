Tim Cook: iPhone X rất “đỉnh” nhưng iPhone 8 không thua kém

Trong khi iPhone X đã bắt đầu bán ra và "cháy hàng" trên nhiều Apple Store, Tim Cook lại muốn thuyết phục người dùng nên cân nhắc chọn iPhone 8 và iPhone 8 Plus. Chia sẻ với USA Today, CEO Apple cho rằng phiên bản mang số 8 là thiết bị đáng mua không kém gì mẫu kỉ niệm 10 năm ngày iPhone ra đời.

Theo ông, iPhone 8 và iPhone 8 Plus là hai thiết bị được các chuyên gia và các nhà phân tích thị trường đánh giá rất tích cực. Bên cạnh đó, doanh số bán hàng của bộ đôi này cũng "vượt mong đợi", cho thấy sức hấp dẫn của nó là rất lớn.

"Kể từ khi bán ra iPhone 8 và iPhone 8 Plus, bộ đôi này đã trở thành mẫu iPhone phổ biến nhất của chúng tôi", Tim Cook nhấn mạnh.

Cũng theo CEO Apple, iPhone 8 và iPhone 8 Plus có sức hút nhất định và không ít người lựa chọn sản phẩm này. "Lần đầu tiên chúng tôi có ba chiếc iPhone ra mắt đồng thời, điều đó giúp người dùng dễ dàng chọn cái nào họ muốn", ông nói.

Việc Tim Cook khen bộ đôi iPhone mới là điều không quá khó hiểu. Tay bút Jefferson Graham của USA Today cho rằng ông đang muốn thuyết phục các nhà đầu tư, nhà phân tích thị trường, giới truyền thông... rằng cả ba iPhone mới đều hấp dẫn chứ không riêng gì iPhone X.

Trước đó, nhiều báo cáo từ các công ty phân tích thị trường và nhà mạng cho biết doanh số iPhone 8 và iPhone 8 thấp hơn rất nhiều so với mong đợi. Theo Reuters, nhà mạng Canada Rogers Communications cho biết doanh số iPhone 8 khá thấp, trong khi các nhà mạng Mỹ như Verizon và AT&T cũng ghi nhận số lượt nâng cấp của người dùng thấp hơn so với năm ngoái. Có một số nguyên nhân được chỉ ra, nhưng đa số cho rằng tâm lí chờ đợi iPhone X là lí do lớn nhất.

iPhone X hiện bắt đầu bán ra tại nhiều thị trường trên thế giới, đầu tiên là Australia, Nhật Bản, Singapore... và đang xảy ra tình trạng "cháy hàng", buộc một số Apple Store phải thông báo hết hàng sớm. Trước đó, thiết bị này cũng được đặt hàng hết chỉ sau vài phút mở bán.

