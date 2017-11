Cách giúp mọi iPhone ẩn thông báo trên màn hình khóa như iPhone X

Được biết, Face ID là một vũ khí bảo mật ấn tượng Apple trang bị cho iPhone X cao cấp hãng vừa phát hành ra thị trường vào ngày 3/11 qua. Face ID được cung cấp như là giải pháp an ninh an toàn và nhanh hơn so với Touch ID. Người dùng không phải làm bất cứ điều gì khi điện thoại sẽ phát hiện khuôn mặt và mở khóa máy nếu khuôn mặt đó là chủ sở hữu thiết bị.

Trừ khi Face ID phát hiện ra khuôn mặt của bạn, còn không các nội dung thông báo sẽ được ẩn bên trong màn hình khóa. Khi phát hiện ra chủ nhân, iPhone X mới được mở khóa và nội dung thông báo mới sẽ hiển thị trước mắt.

Vấn đề là, để sở hữu iPhone X số tiền mà bạn bỏ ra phải từ 999 USD. Trong khi đó, ẩn thông báo trên màn hình khóa không phải là tính năng độc quyền trên iPhone X, bởi nếu sử dụng iPhone thông thường, bạn hoàn toàn có thể làm điều này. Dưới đây là cách bạn có thể ẩn nội dung thông báo trên màn hình iPhone bị khóa, nơi nó chỉ hiển sau khi bạn mở khóa bằng dấu vân tay.

- Đầu tiên, mở ứng dụng Settings và đi tới Notifications. Trong mục Show Previews hãy chọn When Unlocked.

Chọn When Unlocked trong danh sách Show Previews

- Tiếp theo, trong ứng dụng Settings, đi tới General > Accessibility > Home Button và chuyển Rest Finger to Open sang trạng thái Off là xong.

​Tắt Rest Finger to Open bằng cách chuyển toggle sang trạng thái Off

Khi bạn tiếp nhận bất kì thông báo nào trên iPhone của mình, nội dung sẽ luôn bị ẩn. Để xem nội dung, chạm vào nút Home bằng ngón tay đã đăng kí với Touch ID, thông báo sẽ tiết lộ đoạn trích xem trước của nó. Bạn có thể nhấp vào nút Home để chuyển đến màn hình Home hoặc khóa điện thoại lại bằng cách nhấn nút nguồn để tiếp tục ẩn thông báo đi.

Theo Thanh Niên.