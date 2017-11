Apple bị tố sao chép công nghệ camera cho smartphone

Đầu tuần này, Corephotonics Ltd đã nộp đơn kiện Apple lên toà liên bang tại San Jose, California, Mỹ. Corephotonics cho biết Apple đã sao chép trái phép công nghệ camera kép cho iPhone 7 Plus và iPhone 8 Plus.

Corephotonics từng tiếp cận Apple để chào mời công nghệ trên nhưng Apple từ chối. Thế nhưng không hiểu bằng cách nào đó, Apple đã sử dụng công nghệ camera kép mà Corephotonics cho là của của mình.

Đại diện Corephotonics cho biết, phía Apple từng nói với họ rằng nếu Apple vi phạm bản quyền, Corephotonics sẽ mất nhiều năm và hàng triệu USD tiền theo kiện trước khi công ty Mỹ phải trả khoản tiền nào đó.

Phát ngôn viên Apple từ chối đưa ra bình luận về vụ kiện mới nhất.

Nhiều smartphone cao cấp hiện nay được trang bị hệ thống camera kép có thể thu gần khung hình mà không giảm chất lượng ảnh. Apple nói rằng hãng có công nghệ camera kép riêng mà không cần phải nhờ cậy bên thứ ba.

Tuy là công ty mới khởi nghiệp nhưng Corephotonics đã huy động được 50 triệu USD từ các nhà đầu tư. Đợt huy động vốn mới nhất hồi đầu năm đã giúp mang về cho Corephotonics 15 triệu USD từ các nhà đầu tư như Samsung Ventures, nhà sản xuất thiết bị điện tử Foxconn và hãng sản xuất chip MediaTek Inc..

MediaTek là đơn vị cung cấp chip modem cho Apple, còn Foxconn là nhà sản xuất iPhone cho Apple.

Theo Vietnamnet.