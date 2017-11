iPhone X mở rộng thị trường bán ra, chưa có Việt Nam

Theo Neowin, iPhone X sẽ được bán ra tại các thị trường mới trong ngày 24/11, bao gồm Albania, Bosnia, Campuchia, Kosovo, Macau, Macedonia, Malaysia, Montenegro, Serbia, Nam Phi, Hàn Quốc, Thái Lan và Thổ Nhĩ Kì. Riêng khách hàng tại Israel có thể mua smartphone mới của Apple vào ngày 23/11.

iPhone X sẽ có mặt tại các thị trường nói trên thông qua những kênh khác nhau, bao gồm trang web apple.com, Apple Stores và các đại lí ủy quyền của Apple. Giá của thiết bị bắt đầu ở mức 999 USD và cung cấp các lựa chọn màu xám hoặc bạc, tuy nhiên giá chính thức có thể khác nhau tùy thuộc khu vực.

Được biết, iPhone X là bản iPhone đặc biệt nhằm kỉ niệm 10 năm ra mắt đi kèm màn hình OLED Super Retina 5,8 inch độ phân giải 2.436 x 1.125 pixel cho mật độ điểm ảnh 458 ppi kết hợp công nghệ TrueTone.

Do thiết kế màn hình edge-to-edge nên iPhone X không có nút Home, loại bỏ Touch ID và thay thế bằng công nghệ Face ID giúp mở khóa điện thoại khi người dùng nhìn trực tiếp vào nó. Theo Apple, Face ID an toàn cao hơn so với Touch ID, với tỉ lệ sai sót chỉ là 1/1.000.000. Tính năng này sẽ làm việc với Apple Pay và tất cả các ứng dụng bên thứ ba đã hỗ trợ Touch ID.

Theo Thanh Niên.