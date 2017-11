Báo quốc tế nghi ngờ Bkav đánh lừa được Face ID trên iPhone X

"Công ty Việt Nam Bkav đã đánh bại Apple Face ID với một chiếc mặt nạ tinh xảo", trang Gizmodo đặt tiêu đề cho bài viết. Theo trang này, công ty công nghệ Việt Nam đã tuyên bố vượt qua bảo mật Face ID mà không cần "dạy" iPhone X nhận diện mặt nạ, thí nghiệm chỉ cần khuôn mặt của một nhân viên công ty.

Bkav không nói rõ số lần mà họ thử nghiệm trước đó để có thể vượt qua được bảo mật của Apple. Bởi vậy, Gizmodo đặt ra vấn đề: "Nếu không có video rõ ràng hơn hoặc thử nghiệm thực tế, thật khó để biết được họ có 'đột nhập' được thực sự hay không".

Trang Wired cũng đưa tin về tuyên bố của Bkav và cho rằng "màn trình diễn này, vẫn chưa được các chuyên gia an ninh khác công nhận, có thể châm ngòi cho một lỗ hổng bảo mật đắt đỏ trên iPhone X, đặc biệt khi các nhà nghiên cứu tuyên bố mặt nạ của họ chỉ mất 150 USD (khoảng 3,4 triệu đồng) để chế tạo".

Điều đáng nói là Wired đã tiến hành thử nghiệm hồi đầu tháng 11, bằng cách mời những chuyên gia hàng đầu chế tạo mặt nạ với chi phí hàng nghìn USD. Mặc dù đã thử nhiều chất liệu khác nhau như silicone, gelatin hay nhựa, các chi tiết đặc biệt như vùng khoé mắt, lông mày được làm rất giống thật, song tất cả đều không thể vượt qua được Face ID trên iPhone X.

Chuyên gia quốc tế làm mặt nạ nhưng không "lừa" được iPhone X.

Ngược lại, Bkav tuyên bố mặt nạ họ làm ra được chế tạo từ những nguyên liệu phổ thông, giá rẻ, thông qua việc in 3D và bất ngờ nhất là phần mắt được in 2D. "Các nhà nghiên cứu chưa tiết lộ nhiều về quá trình thực hiện hay các thực nghiệm để họ có được kết quả trên, do đó nó đặt ra những hoài nghi", Wirednghi ngờ.

Trang công nghệ này cho biết, Bkav đã không hồi đáp về một danh sách dài những câu hỏi của Wired mà công ty này sẽ tiết lộ thông qua một cuộc họp báo.

Sau khi xem video, nhà nghiên cứu bảo mật Marc Rogers đặt ra giả thuyết, có thể nhân viên của Bkav đã "làm suy yếu" khả năng bảo mật của iPhone X bằng cách "dạy" thiết bị nhận dạng mặt nạ cũng chính là khuôn mặt của chủ nhân.

"Lúc này, tôi không loại trừ khả năng họ đã dùng một chút thủ thuật", Rogers, chuyên gia bảo mật của Cloudflare, nhận xét. Rogers cũng là người đã cùng với Wired tiến hành thử nghiệm phá vỡ hàng rào bảo mật Face ID, đồng thời là người đầu tiên "đánh lừa" được cảm biến vân tay Touch ID vào năm 2013.

Wired dẫn tuyên bố của Bkav nhưng đặt ra nhiều câu hỏi.

Tuy nhiên, các trang công nghệ nước ngoài cũng đánh giá tốt Bkav thông qua những thành tích của họ. "Gần mười năm trước, các nhà nghiên cứu của công ty đã có thể phá vỡ khả năng nhận dạng khuôn mặt trên các máy tính của Lenovo, Toshiba hay Asus mà chỉ cần dùng hình ảnh hai chiều khuôn mặt. Điều này được công bố rộng rãi tại Hội nghị An ninh Black Hat 2009", Wired viết.

Tuyên bố "đánh lừa" được Face ID trên iPhone X của Bkav đã gây chú ý trong làng công nghệ khi đây là công ty đầu tiên trên thế giới thực hiện thành công. Engadget hay Appleinsider cũng đăng lại video thử nghiệm của Bkav song cũng đặt ra một số thắc mắc mà công ty bảo mật chưa thể hiện rõ trong đoạn phim.

Bảo mật khuôn mặt lần đầu tiên được Apple áp dụng trên iPhone X với tên gọi Face ID, nhằm thay thế cho cảm biến vân tay Touch ID. Công nghệ này sử dụng một loạt cảm biến tích hợp ở mặt trước máy, cho phép nhận diện 3D chứ không đơn thuần là ảnh 2D như một số công nghệ trước đây.

Theo nhà sản xuất, tỉ lệ gương mặt giống nhau mà Face ID có thể bị nhầm lẫn là một phần một triệu, trong khi đó, tỉ lệ tương tự với vân tay Touch ID là một phần năm mươi nghìn. Apple còn tuyên bố đã mời một số chuyên gia trang điểm và hoá trang hàng đầu để tăng tính bảo mật cho công nghệ của mình.

Ngoài ra, Face ID còn được áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), trong đó, qua mỗi lần sử dụng, khả năng nhận dạng khuôn mặt trên iPhone X càng trở nên hiệu quả hơn. Nó cũng làm cơ chế bảo mật của Apple xuất hiện điểm yếu khi có thử nghiệm FaceID nhận nhầm hai anh em chênh nhau 5 tuổi.

Theo Số Hoá.