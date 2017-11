Cách xóa tin nhắn đã gửi trên WhatsApp

Với WhatsApp, có hai lựa chọn mà bạn có thể thực hiện khi xóa tin nhắn. Nếu xóa một tin nhắn mà bạn đã gửi trong vòng 7 phút kể từ lúc gửi, bạn có thể xóa tin nhắn khỏi thiết bị của người nhận. Tác vụ này áp dụng cho dù đó là tin nhắn gửi cho một người hoặc một nhóm. Họ sẽ chỉ nhìn thấy một ghi chú nói rằng tin nhắn đã bị xóa. Ngay cả khi họ đã đọc nó, miễn là bạn đã xóa trong vòng 7 phút, tin nhắn sẽ biến mất. Dĩ nhiên họ vẫn còn có thể nhớ những gì mà bạn đã nói.

Trong trường hợp quá 7 phút, nếu bạn xóa một tin nhắn mình gửi đi hoặc người khác gửi cho bạn, mọi thứ sẽ khác hơn một chút. Bạn vẫn có thể xóa nó khỏi thiết bị của mình nhưng nó vẫn còn trên thiết bị người bên kia. Điều này có nghĩa nó sẽ bảo vệ tránh ai đó đọc thấy tin nhắn trên WhatsApp của bạn, nhưng thông tin vẫn tồn tại ở đâu đó.

Với iPhone

Để xóa tin nhắn WhatsApp trên iPhone, hãy nhấn giữ vào tin nhắn, sau đó chạm vào nút Delete và biểu tượng thùng rác ở góc dưới cùng bên trái.

Cách xóa tin nhắn đã gửi trong WhatsApp trên iPhone

Thông báo sẽ hiện ra cho phép bạn chọn xóa tin nhắn trên mọi thiết bị hay chỉ thiết bị của bạn. Nếu đã hơn 7 phút kể từ khi tin nhắn được gửi, bạn chỉ có thể chọn xóa nó khỏi thiết bị của mình.

Với Android

Để xóa tin nhắn WhatsApp trên Android, hãy nhấn giữ vào tin nhắn, sau đó chạm biểu tượng thùng rác.

Tùy theo khoảng thời gian mà bạn có tùy chọn xóa khác nhau

Nếu đang muốn xóa tin nhắn trong vòng 7 phút sau khi nó được gửi, bạn sẽ thấy tùy chọn Delete for Everyone xuất hiện, còn không sẽ chỉ thấy tùy chọn Delete for Me. Hãy chọn tùy chọn mong muốn là xong.

Theo Thanh Niên.